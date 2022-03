Chi è Anna Ciati, da TikTok a Pechino Express: fidanzato, bullismo, libro

Chi è Anna Ciati? La giovane influencer 23enne dai capelli rossi è una delle tiktoker più seguite in Italia. Nel 2022 è in gara in coppia con Giulia Paglianiti nell’edizione 2022 di Pechino Express. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Chi è Anna Ciati, tiktoker e influencer dai capelli rossi

Nata il 27 Dicembre 1999 a Carate, in Brianza, Anna Ciati è una delle tiktoker italiane più famose del momento. Quando apre un profilo Instagram nel 2017, la sua prima foto ha un successo inaspettato, come spiega lei stessa in un’intervista: “Io inizialmente ho aperto un profilo Instagram e da li hanno iniziato a seguirmi sempre più persone.

Secondo me per il fatto che sono rossa di capelli, le rosse erano molte meno un paio di anni fa sui social. Io mi ricordo che avevo postato una foto su Instagram dove ero in costume, però vabbè solamente la parte sopra ed è piaciuta tanto”.

Dopo una breve parentesi su Musical.ly, Anna Ciati esplode definitivamente su TikTok, con video ispirati a brani del suo cantante preferito, Sfera Ebbasta. Con una carriera social già avviata, la giovane influencer decide di non proseguire gli studi una volta preso il diploma e di dedicarsi al web a tempo pieno: “Secondo me se io dovessi andare all’università, per quanto mi riguarda, sarebbero soldi buttati via perché andrei lì a scaldare la sedia, perché non sono una persona a cui piace studiare.

Quindi voglio continuare con i social.”. Oggi ha oltre 380mila follower su Instagram e ben 1.2 milioni di fan su TikTok.

Rosso Fuoco, il libro di Anna Ciati

Nel 2021, Anna Ciati pubblica il suo primo libro, Rosso Fuoco – Il coraggio di essere vulnerabile. La tiktoker si svela ai lettori, raccontando i suoi pensieri e le sue insicurezze: “Il vero coraggio non è non avere mai paura, o nascondere la tristezza dietro un sorriso, ma accettare la propria sensibilità, anche quando è fuori dagli schemi”.

Vita privata: fidanzato, bullismo

Anna Ciati si è sempre dichiarata bisessuale. Per diverso tempo sono circolate voci che avesse una storia con la star di TikTok Diego Lazzari, che non sono mai state confermate. Dal 2020 è stata fidanzata con il 22enne Raoul Trevisan, protagonista con lei di molte immagini romantiche sui social. La loro storia, tuttavia pare essersi già conclusa. A inizio Gennaio, infatti, Anna Ciati ha confermato di aver rotto con Raul.

La tiktoker ha svelato un lato vulnerabile di se durante Tu non sai chi sono io, trasmissione Rai in cui ha raccontato di essere stata vittima di atti di bullismo. “A scuola mi chiamavano malefica arancione.” -ha raccontato l’influencer- “Ero l’unica rossa, non avevo seno, mi chiamavano Dumbo per le orecchie. Sono così, che devo fare?! Soprattutto quando ero piccola, a queste cose davo un gran peso. Neanche mi sfogavo più di tanto, certe volte però ci piangevo perché ci rimanevo male”.

Anna Ciati a Pechino Express 2022

Nel 2022 Anna Ciati è una dei concorrenti della nona edizione di Pechino Express, game show condotto da Costantino della Gherardesca. Partecipa all’avventuroso reality show in coppia con l’amica e collega influencer Giulia Paglianiti. La coppia delle “Tiktoker” si è presentata al pubblico con una clip introduttiva sul profilo Instagram del reality.

View this post on Instagram A post shared by Pechino Express (@pechinoexpress)

Insieme alle altre nove coppie in gara, le Tiktoker affronteranno prove e missioni in un viaggio a tappe lungo 8mila kilometri, dotati solo di pochi oggetti in uno zaino e un euro al giorno nella valuta locale con cui sopravvivere. Quest’anno percorreranno la Rotta dei Sultani. Un itinerario affascinante quanto irto di insidie, che attraverserà quattro stati del Medio Oriente: la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi.