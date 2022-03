Chi è Bugo: moglie, figlio, Sanremo, Morgan

Il cantante Bugo, che è stato recentemente protagonista dei più recenti festival di Sanremo, sarà uno dei concorrenti di Pechino Express 2022. Conosciamolo meglio.

Chi è Bugo

Nato a Rho in provincia di Milano, Bugo è nato il 2 agosto 1973 e ha solcato diverse volte il palco dell’Ariston. Cresciuto a Cerano in provincia di Novara, Bugo oggi ha 48 anni ed è pronto ad una nuova avventura nel programma di Pechino Express 2022.

La sua passione che fin da giovane ha per la letteratura e per la musica lo porteranno, presto, ad affermarsi nel mondo dello spettacolo. Anche negli anni di leva militare inizia a suonare la chitarra fino a che, tornato a Milano, nel 1994 fonda i Quaxo. La svolta della sua carriera, però, arriva due anni dopo quando lascia la band per tentare la carriera da solista. In questa veste da vero e proprio cantautore, nel 1999, pubblicherà il suo primo singolo Questione di identità mentre nel 2000 pubblica il primo album La prima gratta.

Nel 2022 partecipa a Pechino Express 2022 in coppia con Cristian Dondi nel team de Gli Indipendenti.

Moglie e figlio

Bugo è sposato dal 2011 con Elisabetta, una diplomatica. Si è sposato a New Delhi, in India, dove la coppia ha vissuto dal 2010 al 2014. Tornati a Milano, hanno avuto un figlio.

Morgan e Sanremo

Il cantautore Bugo e Morgan, che al Festival di Sanremo 2020 si sono presentati in coppia, hanno avuto un’incomprensione che ha portato per entrambi la squalifica.

A causa della modifica del brano in gara da parte di Morgan, infatti, Bugo ha protestato aspramente con il compagno e ha preferito per protesta lasciare il palco. L’anno successivo, in segno di riscatto verso quell’episodio, si è ripresentato a Sanremo 2021 con una canzone cantata da lui singolarmente.