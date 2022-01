Incidente Brescia: 5 giovani morti in uno scontro frontale

Incidente Brescia: a Rezzato, sabato 22 gennaio una tragedia stradale ha tolto la vita a 5 giovani ragazzi che si dirigevano verso la città per trascorrere la serata.

Incidente Brescia: tragedia a Rezzato

Nella tarda serata di sabato 22 gennaio, un incidente stradale a Rezzato, in provincia di Brescia, ha spezzato la vita a 5 ragazzi. Lo scontro fatale e frontale è avvenuto contro un autobus turistico. I cinque ragazzi a bordi di una Polo Volkswagen hanno invaso la corsia opposta non riuscendo ad evitare il pullman che per fortuna non portava turisti a bordo.

L’unico sopravvissuto di questa tragedia è stato l’autista dell’autobus che per controlli è stato trasportato immediatamente in ospedale. Sul posto sono giunti immediatamente le forze dell’ordine e i soccorsi. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia stradale di Brescia; sul posto c’erano anche Carabinieri, Vigili del Fuoco di Brescia e Polizia locale di Rezzato, che ha chiuso il tratto di strada per la rimozione dei veicoli.

5 giovani morti nello scontro frontale

Nello schianto a bordo della vettura c’erano Dennis Guerra, 19 anni, Imad El Harram e Imad Natiq, 20 anni, Salah Natiq, 22 anni, e Irene Sala, di 17 anni. Tutti giovani e senza patente. Quest’ultimo è un dato triste e crudele. Si stanno valutando le cause ed anche le responsabilità anche se non ci sarà nessuno più da incolpare visto che i ragazzi nella macchina sono tutti morti sul colpo.

Si valuteranno sicuramente tutti i dettagli della dinamica. Probabilmente una distrazione, l’alta velocità e l’inesperienza hanno contribuito a causare la tragedia che ha spezzato al di là delle cause 5 giovani vite.