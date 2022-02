Lol 2 seconda parte: quando esce? Non si dovrà attendere tantissimo per vedere il finale della seconda stagione. A distanza di qualche giorno Amazon caricherà i restanti episodi per scoprire il vincitore.

Lol 2 seconda parte: quando esce

La prima parte della seconda stagione del comedy show è iniziata il 24 febbraio 2022 con quattro episodi disponibili su Prime Video. La seconda stagione, del resto come la prima. è stata divisa in due parti per mantenere suspense.

A distanza però di qualche giorno sulla piattaforma di Amazon Video verrà caricata la seconda parte della seconda stagione.

Gli ultimi due episodi arriveranno il 3 marzo 2022 e solo allora si potrà conoscere il vincitore. La prima stagione è stata vinta da Ciro Priello, componente di spicco nei The Jackal.

Il cast e le regole del gioco

Nella giornata del 12 novembre 2021 sono stati annunciati i concorrenti del cast della seconda stagione del programma.

Nelle vesti di arbitro e conduttore, confermato Fedez, affiancato da Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione, che prende il posto di Mara Maionchi. Altro asso nella manica della nuova stagione è Lillo (che nella prima stagione ha fatto il personaggio di Posaman) che potrà essere coinvolto nel gioco per mettere i concorrenti in difficoltà. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore.

Il vincitore si aggiudica il premio di 100mila euro da devolvere a un ente benefico a sua scelta.

Ecco la lista del cast, composto da: