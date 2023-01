Milano, molotov contro auto della polizia: via alle indagini

Gli ultimi giorni hanno regalato non poche preoccupazioni in diverse città d’Italia. Tra la guerriglia anarchica a Roma e la violenza su minori in un asilo nido di Vanzago, si passa alle molotov a Milano, che hanno danneggiato le auto della polizia.

Questo ha fatto scattare le indagini contro i colpevoli.

Molotov a Milano: danneggiate auto della polizia

Il capoluogo milanese presenta l’ennesimo caso di cronaca, per via di alcune molotov – si ipotizza tre – che hanno incendiato delle auto della polizia. Le bottiglie sono state rinvenute in un parco nei pressi del Municipio di Milano e ha fatto scattare le indagini contro i responsabili.

Un fatto inatteso e allarmante, che ha messo in movimento la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (la Digos), che ha trovato ben tre bottiglie, nella zona del municipio (il quinto) del comune di Milano, dove, durante la notte, hanno preso fuoco due macchine della Polizia locale. Si ipotizza che il medesimo marchingegno abbia inflitto danni anche ad una pattuglia in sosta – intorno alle ore 3:30 – ferma su una rampa alle spalle di un palazzo. La vettura è stata distrutta quasi totalmente e le fiamme hanno colpito anche il secondo veicolo.

Il tutto è accaduto in viale Tibaldi e, sebbene non ci siano certezze, ma non si esclude il fatto che il tutto possa essere collegato alla situazione di Alfredo Cospito. Dunque, potrebbe essere coinvolto il gruppo anarchico che già nella capitale si è fatto sentire, colpendo le forze dell’ordine.

Una volta ricostruito l’accaduto, le pattuglie hanno cominciato a perlustrare la zona in cerca di tracce e risposte. Le indagini sono ancora in corso e si stanno analizzando anche le riprese delle varie videocamere presenti sul posto. Ogni indizio potrebbe rivelarsi decisivo per trovare i colpevoli e capirne il movente.

