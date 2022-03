Chi è Ciro Ferrara: vita privata, nuova fidanzata, dove vive, Pechino Express

Chi è Ciro Ferrara: ex calciatore che negli ultimi anni si è lanciato nel mondo dello spettacolo televisivo. Nel 2022 è in Pechino Express

Chi è Ciro Ferrara: ex calciatore, di ruolo difensore. Nella sua carriera ci sono state solo due squadre, poi h provato come allenatore senza grandi successi.

Chi è Ciro Ferrara: vita privata

Ciro Ferrara è nato l’11 febbraio 1967 a Posillipo. Ciro si diploma in ragioneria e decide di iscriversi all’ ISEF per diventare professore di educazione fisica.

Da giovane aveva la passione per diversi sport, dal nuovo al basket, però poi decide di seguire la strada del calcio.

Dal 1980 al 1994 segue la trafila del Napoli mettendosi in mostra con 12 goal tanto che, nell’estate 1994, la Juventus lo vuole nella sua rosa dove rimane fino al 2005 quando termina la sua carriera. Solo due squadre nella sua carriera, oltre alle presenze in Nazionale.

Ciro Ferrara: nuova fidanzata

Ferrara è stato sposato per più di venti anni con Paola Pallonetto, la donna che gli ha regalato te figli, Benedetta, Giovanbattista e Paolo.

Nel 2017 i due però si sono separati.

Attualmente non ci sono notizie su una sua nuova relazione ma Ciro è rimasto legato alla sua ex moglie così come ai suoi tre figli.

Ciro Ferrara: dove vive

L’ex calciatore di Juventus e Napoli oggi lavora come opinionista e come allenatore. Al termine dell’attività da calciatore si è stabilito con la famiglia a Torino, dove ha aperto una pizzeria che porta il suo nome.

Esperienza a Pechino Express

Ciro partecipa a Pechino Express 2022 in coppia con il figlio Giovanbattista Ferrara formando la coppia padre figlio. Dunque, continua l’ex calciatore la sua avventura nel mondo dello spettacolo.