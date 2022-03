Isola dei Famosi 2022: quando inizia, concorrenti, opinionisti, inviato

Reality show che finisce, reality che inizia. Se il Grande Fratello Vip sta per finire, c’è un altro programma di intrattenimento che a breve inizierà ad accompagnare le serate degli italiani: l’Isola dei famosi 2022 con nuovi concorrenti. A condurre l’edizione del 2022 sarà Ilary Blasi.

Isola dei famosi 2022: quando inizia

L’isola dei Famosi inizierà “nel mese di marzo” lunedì 21 marzo. Il Gf VIP invece dirà il vincitore lunedì 14 marzo.

Opinionisti

Gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 2022 saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

L’inviato

Alvin per la sua quarta volta dovrebbe tornare in Honduras per collegarsi con lo studio di Mediaset.

Isola dei famosi 2022: i concorrenti

Per quanto invece riguarda i concorrenti dell’Isola dei famosi 2022, possiamo dire che la novità dell’anno sarà mettere in gara da una parte i singoli, dall’altra invece le coppie (come già si è visto al Gf Vip per la coppia Valeria Marini e Giacomo Urtis considerati concorrente unico).

Al momento la produzione non fatto nessun nome dei concorrenti, ma molti dei nomi usciti sono dati quasi per sicuri. Ecco quali sono:

Lory Del Santo

Guendalina Tavassi col fratello Edoardo

Clemente Russo con la moglie Laura

Carmen Di Pietro col figlio Alessandro

Jeremias Rodriguez col padre Gustavo

Due componenti de I Cugini di Campagna.

Tra i singoli, pare invece, ci saranno: