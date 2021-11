Chi è Giacomo Urtis, il chirurgo al Grande Fratello Vip

Chi è Giacomo Urtis, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Il chirurgo estetico sembra avere un addome scolpito per la liposuzione.

Giacomo Urtis è un dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Nato a Caracas, ma con genitori sardi, è un medico specializzato in chirurgia estetica. Molto amato dal mondo dello spettacolo, ha partecipato come ospite in diverse trasmissioni ed è stato concorrente nel 2017 de L’isola dei Famosi. Ecco chi è Giacomo Urtis.

Chi è Giacomo Urtis: biografia e carriera

Giacomo Urtis nasce a Caracas il 28 settembre 1977. Dopo i primi anni di vita in Venezuela, ad Alghero, paese d’origine dei genitori. Fin da bambino Giacomo è appassionato di bellezza e perciò quando è il momento di iscriversi all’Università sceglie Medicina e Chirurgia. Nel 2002 si laurea, specializzandosi a Sassari in Dermatologia e Venereologia. E poi vola fino a Milano dove acquisisce un Master in Chirurgia Estetica.

In questo ambito in breve tempo Giacomo Urtis ha successo. Comincia a sperimentare su se stesso le più innovative tecniche del settore. Il suo addome scolpito, infatti, sembrerebbe che sia frutto di una liposuzione unita a innesti di muscolo. E pian piano comincia a ricevere pazienti dall’ambiente dello spettacolo. Fonda così l’azienda Dr Urtis Clinic, che raccoglie specialisti in Chirurgia, Medicina Estetica e Dermatologia.

In tutto, ad oggi, possiede due cliniche a Milano e a Roma e un centro dedicato al dimagrimento in Sardegna. Ha però anche un punto a Londra, che ha sfruttato per lanciare una linea di cosmetici di grande successo. Una volta diventato il guru della chirurgia estetica, e un nome importante nell’ambiente dei vip, Giacomo Urtis approda al mondo della televisione. Nel 2017 infatti è concorrente de L’isola dei famosi, mentre nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip.

La via privata del chirurgo

Giacomo Urtis è omosessuale e al momento single. In passato è stato legato a Rodrigo Alves (oggi Jessica Alves), personaggio televisivo noto come Il Ken Umano. Il ragazzo, infatti, si è sottoposto a numerosi interventi estetici per assomigliare alla celebre bambola.