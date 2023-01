Max Giusti oggi: età, moglie, figli, Selvaggia Lucarelli, “Boss in incognito”

Max Giusti oggi è un conduttore televisivo alla guida da gennaio 2022 per alcuni mesi ha condotto lo show Guess my age in onda su Tv8. A partire da gennaio 2023 tornerà alla guida del programma in onda su Rai 2 Boss in Incognito.

Conosciamo meglio alcuni aspetti della sua vita privata.

Max Giusti oggi

Max Giusti oggi è un conduttore televisivo, che a soli 23 anni ha esordito in TV a Stasera mi butto e Ricomincio da due trampolini di lancio per la sua carriera.

Successivamente è stato volto di diversi diversi programmi, tra i quali citiamo il reality Pechino Express a cui ha partecipato nel 2020 (ha gareggiato insieme a Marco Mazzocchi). È stato conduttore del programma Boss in incognito e da gennaio 2021 è invece scelto al posto di Enrico Papi per condurre la trasmissione Guess My Age, in onda su Tv8.

La storia con Selvaggia Lucarelli

La storia tra Max Giusti e Selvaggia Lucarelli è durata circa 7 anni.

La loro prima apparizione insieme in pubblico risale al 1997 e la loro storia risale a quando entrambi non erano ancora famosi. Alla rivista “Vanity Fair”, la giornalista di Domani ha raccontato qualcosa del periodo che sono stati insieme. “Max era pigro e disordinato. Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni. La nostra storia è finita male. Lui ce l’aveva con me.

Mi disse che non si sarebbe fidanzato mai più. Dopo quattro anni era innamorato di un’altra”.

Matrimonio e moglie

Max Giusti è felicemente sposato con Benedetta Bellini che ha sposato circa dieci anni fa. Da lei Max ha avuto due bellissimi figli che si chiamano Matteo e Caterina.

Altezza, peso ed età

Max Giusti è nato il 28 luglio 1968 ed ha 53 anni. È alto circa 1 metro e 80 e pesa all’incirca 80 chili.

Curiosità

Il giornalista e conduttore televisivo adora lo sport della motocross e ama molto la buona cucina. Nel 2018. Ha confessato che in occasione del primo appuntamento ha portato la futura moglie Benedetta ad uno spettacolo di Beppe Grillo.