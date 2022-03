Chi è Jeremias Rodriguez: fidanzata, lavoro, Soleil, altezza, GF Vip

Le sorelle Belen Rodriguez e Rodriguez sono diventate famose prima di lui, ma ora anche Jeremias Rodriguez non è da meno. Volto noto del mondo vip, personaggio televisivo ed influencer, è concorrente all’Isola dei Famosi 2022 insieme al padre Gustavo Rodriguez. Conosciamolo meglio, dal lavoro alla vita privata: chi è la sua fidanzata?

Chi è Jeremias Rodriguez: altezza

Jeremias Rodriguez è nato l’11 novembre 1988 a Buenos Aires (Argentina) da papà Gustavo Rodriguez e mamma Veronica Cozzani.

E’ il fratello minore di Belen Rodriguez e il fratello maggiore di Cecilia Rodriguez, nate rispettivamente nel 1984 e nel 1990. E’ alto 1,90 metri.

Vita privata

Lui stesso ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile e movimentata, ma ha anche sottolineato quanto sia stato importante il ruolo della sua famiglia, con cui ha un legame molto stretto. Il “clan Rodriguez” appare infatti sempre molto affiatato sui social.

Jeremias Rodriguez è anche zio di Santiago e di Luna Marì, entrambi figli di Belen Rodriguez. È appassionato di sport, soprattutto motocross.

Jeremias Rodriguez: lavoro

Dopo essere arrivato un po’ di anni fa in Italia, Jeremias Rodriguez ha svolto diversi lavori per poi entrare anche lui nel mondo della tv, che lo ha reso un personaggio famoso. Oggi è web influencer, con più di 600mila follower su Instagram, e anche un imprenditore nel mondo della moda, perché insieme alle sorella ha fondato il marchio Hinnominate.

Jeremias Rodriguez e il Grande Fratello Vip

Jeremias ha partecipato a diversi reality show, primo fra tutti il Grande Fratello Vip, che nel 2017 era alla seconda edizione: entrò nella Casa a 28 anni in coppia con la sorella Cecilia. Due anni dopo, nel 2019, per l’ex gieffino è la volta di un altro reality, ovvero la 14esima edizione dell’Isola dei famosi. Per via di un infortunio il fratello di Belen Rodriguez sbarcò in Honduras a reality già iniziato.

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Tre anni dopo Jeremias partecipa di nuovo all’Isola dei Famosi edizione 2022, stavolta in coppia con il padre Gustavo Rodriguez.

Jeremias e Soleil Sorge

All’Isola dei Famosi 2019 Jeremias fece parlare di sé anche per la sua relazione con Soleil Sorge, modella, showgirl e influencer nata a Los Angeles e crescita in Abruzzo, corteggiatrice e “prescelta” di Luca Onestini a Uomini e Donne 2017. La loro relazione è durata per un po’ di tempo, i due hanno anche convissuto.

Poco prima il fratello di Belen e Cecilia era invece finito al centro del gossip per il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Rossella Intellicato.

La fidanzata di Jeremias Rodriguez: Deborah Togni

Oggi Jeremias Rodriguez è fidanzato con Deborah Togni, 25 enne, di professione hostess di tra. I due si sono conosciuti tramite amici comuni e stanno insieme dal 2020.