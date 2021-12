“Una poltrona per due”: cast e titolo originale del film cult che va puntualmente in onda ogni 24 dicembre. Una curiosità sul titolo.

“Una poltrona per due”: cast e titolo originale del film cult visto e atteso durante le feste natalizie. Ormai gli attori sono nella memoria collettiva di tutti gli appassionati di questo film.

“Una poltrona per due”: cast

Il volto di un attore in particolare è nella memoria di tutti: Eddie Murphy e il suo sorriso inconfondibile. Nel cast principale c’è anche Jamie Lee Curtis nei panni della prostituta diventata famosa grazie a questa interpretazione.

Dan Aykroyd è Louis Winthorpe III

è Louis Winthorpe III Eddie Murphy è Billie Ray Valentine

è Billie Ray Valentine Ralph Bellamy è Randolph Duke

è Randolph Duke Don Ameche è Mortimer Duke

è Mortimer Duke Denholm Elliott è Coleman

è Coleman Jamie Lee Curtis è Ophelia

Il cast prosegue con il resto degli attori:

Paul Gleason è Clarence Beeks

è Clarence Beeks Frank Oz è il poliziotto corrotto

è il poliziotto corrotto James Belushi è Harvey

è Harvey Bo Diddley è il proprietario di un banco dei pegni

è il proprietario di un banco dei pegni Stephen Stucker è capostazione

è capostazione Kristin Holby è Penelope Witherspoon

è Penelope Witherspoon James Eckhouse è il poliziotto della prigione

“Una poltrona per due”: titolo originale

Quando uscì nelle sale cinematografiche nel 1983, il titolo originale in lingua inglese, Trading Places, fu accantonato e in italiano il film divenne Una Poltrona per Due.

Il titolo italiano perde il simpatico gioco di parole contenuto nel titolo originale, peraltro difficilissimo se non impossibile da riproporre nella nostra lingua. Trading Places ha infatti il duplice significato di “luoghi di scambio” e di “scambiarsi i posti”, concetti entrambi al centro del contenuto della pellicola.

