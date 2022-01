Chi è Lory Del Santo: vita privata, figli, carriera, tv,

Lory Del Santo è un personaggio televisivo che negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality show.

Chi è Lory del Santo: esordi e carriera

Lory Del Santo, nata il 28 settembre 1958, è nata a Povegliano in provincia di Verona. Dopo l’esordio come valletta a 16 anni a Festivalbar, passerà poi a recitare nei film “Bolognini Dove vai in vacanza?” e “Geppo il folle”. Nel 1980 sbarca a “I seduttori della Domenica” di Dino Risi e poi nel film “Desideria: la vita interiore”.

Con Renzo Arbore collabora nella commedia “Che mi hai portato a fare a Posillipo se non mi vuoi più bene? e sempre più diventerà un personaggio ospite dei programmi del piccolo schermo. Nella terza edizione dell’Isola dei Famosi partecipa come naufraga, vincendo il reality con il 75% delle preferenze. Nel 2018 partecipa al Grande Fratello Vip 3. A gennaio 2022 partecipa a Back to school in onda su Italia 1.

Figli e vita privata