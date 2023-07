Battiti Live 2023, scaletta e cantanti della seconda puntata dell’11 luglio

Battiti Live 2023, la scaletta e i cantanti sul palco per la seconda puntata in onda l'11 luglio. Tutto su come seguire il tour in tv.

Battiti Live 2023, scaletta e cantanti della seconda puntata 11 luglio

Continua la ventunesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023. L’amata manifestazione musicale estiva, presentata da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio, continuerà a far ballare gli spettatori italiani questa sera, martedì 11 luglio, alle 21.20 su Italia Uno. Andrà in onda la seconda tappa a Bari del tour pugliese, registrata lo scorso 24 giugno. Tantissimi i cantanti famosi sul palco della kermesse, pronti a presentare i più grandi successi di questa estate musicale. Alcuni di loro affiancano l’evento principale sui palchi paralleli della manifestazione a Giovinazzo, Mesagne e Vieste. Tra questi spiccano i Boomdabash, i The Kolors, Marco Mangoni ed Elodie. Ecco la scaletta dei cantanti della seconda serata a Bari:

Come guardare il concerto: trasmissione tv e streaming

Le tappe del Battiti Live 2023 verranno trasmesse ogni martedì alle 21.20 su Italia Uno. L’ultima tappa andrà in onda il primo di agosto, ma non sarà l’ultimo appuntamento con la kermesse in tv. Una settimana dopo, l’8 agosto, sarà infatti il momento si una sesta puntata speciale che raccoglierà il meglio della manifestazione. Chi invece preferisce seguire i concerti senza dover sottostare alla programmazione televisiva, potrà recuperarli in streaming su Mediaset Infinity.