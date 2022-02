Chi è Rocco Hunt, rapper campano che canta in dialetto

Rocco Hunt è un cantante e rapper campano che visto accrescere il suo successo dopo la vittoria a Sanremo Giovani con il brano Nu juorno buono del 2014.

A Sanremo 2022 torna ad esibirsi nella serata duetti con Ana Mena sulle note di un Medley.

Chi è Rocco Hunt

Rocco Hunt, originario di Salerno, nasce il 21 novembre 1994. All’anagrafe Rocco Pagliarulo, cresce in un quartiere popolare (quello di Pasterna) con una grande passione per la musica.

Dopo aver ottenuto un diploma di ragioneria, per qualche anno ha lavorato alla pescheria dello zio e già ad 11 anni pubblicò il suo primo album A’ music è speranz assieme a Clementino. Successivamente pubblicherà il suo primo album da solista Poeta urbano, trampolino di lancio per una brillante carriera. Al festival di Sanremo nella sezione nuove proposte, nel 2014, presenterà Nu jorno buono che lo porterà a vincere il festival. Da lì in avanti Rocco non si è più fermato e ha macinato un successo dopo l’altro.

Altri suoi album sono A verità e Libere che hanno avuto un buon successo di ascolti. Alcuni brani di successo di Rocco sono Kevvuo’ e Niente da Bere.

Successi e collaborazioni

Rocco Hunt è un cantante che ha collaborato con diversi colleghi. Uno di questi è Clementino ma famosa è anche la sua collaborazione con Ana Mena. Ha avuto modo di cantare anche con Achille Lauro, j-Ax e Neffa.

Al Festival di Sanremo 2022, proprio assieme ad Ana Mena, canterà un Midley nella quarta serata dedicata alle cover.

Assieme a lei ha realizzato Un passo dalla luna, Un bacio all’improvviso e Fantastica.

Fidanzata

sono diventarti genitori grazie alla nascita del piccolo Giovanni che Ada ha partorito nel giorno della festa del papà. Rocco Hunt è fidanzata con una donna di nome Ada. Nel 2017, i duegrazie alla nascita del piccoloche Ada ha partorito nel Il loro amore prosegue dunque benissimo e in alcuni casi condivide su Instagram anche alcuni scatti della sua famiglia.