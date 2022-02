Vite al limite su Real Time: diete, come funziona, quando vederlo

Vite al Limite è un programma in onda su Real Time che parla di percorsi di dieta per le persone eccessivamente sovrappeso

Vite al Limite è un programma in onda su Real Time che racconta il tentativo di alcune personalità sovrappeso che, inserite in un percorso medico di interventi chirurgici e diete, provano a cambiare la loro vita.

Vite al limite: come funziona e diete

Vite al Limite è un programma televisivo ideato negli Stati Uniti trasmesso dal 2103 su Real Time. La particolarità di questo programma è che ogni episodio è il riassunto di circa un anno di vita di persone patologicamente obese che, partendo da un peso iniziale che può arrivare a sfiorare i 300 chili, cercando di ridurre il proprio peso-forma inserite in un apposito percorso di cura assieme a dei medici specializzati.

In questo reality, in particolare, spesso si vedono storie di persone che, per aver raggiunto un peso troppo elevato, fanno addirittura fatica a camminare e sono quindi costrette, per gran parte delle loro giornate, a rimanere a letto (assistite quasi h24) pur essendo magari molto giovani.

Vite al Limite: il dottore protagonista

Ad essere protagonista degli episodi di Vite al Limite è il dottor Younan Nowzaradan, tutor di fiducia delle persone sovrappeso, che si occupa di predisporre la dieta iniziale delle persone obese e di seguirle successivamente nel loro percorso di operazioni chirurgiche.

Il percorso di dieta che queste persone sono tenute a seguire, tendenzialmente, è necessario affinchè poi si possa procedere all’operazione chirurgica che permette di diminuire la massa grassa dei pazienti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Now MD (@younannowzaradan)

Quando e dove vederlo

Il programma va in onda su Real Time il giovedì e il sabato in prima serata dalle 21.25.