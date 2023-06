Fedez contro Gerry Scotti dopo gli attacchi ricevuti: “Smettila di insultarmi”

Fedez contro Gerry Scotti: dopo la pubblicazione sui social di un video ironico del conduttore, il rapper ha voluto rispondere. Tuttavia, Scotti ha voluto chiarire, poi, che da parte sua non c’è nessun tipo di rancore.

Fedez contro Gerry Scotti dopo gli attacchi ricevuti

Fedez ha risposto al video ironico e polemico di Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset ha pubblicato un breve video sul suo canale TikTok nel quale, mostrandosi accanto a un alberello, dice ironico: “Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del «muschio selvaggio». Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. A corredo del filmato un’altrettanto ironica didascalia: “Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)”.

Il rapper contro il conduttore: “Smettila di insultarmi”

Fedez ha voluto rispondere ai presunti attacchi del conduttore: “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui ad insultare, io non so perché”, dice Fedez. “E’ venuto qui, abbiamo fatto una puntata bellissima. Io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, da lì ha fatto un’intervista dandomi dell’ignorante. Tra l’altro, quel giorno le ricerche su google per Strehler si sono impennate… ho dato un contributo”.

Tuttavia, il conduttore ha voluto chiarire che da parte sua non c’è nessun problema nei confronti del rapper: “Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui”.