Chi è Elisabetta Gregoraci: figlio Nathan Falco, ex marito Flavio Briatore

Chi è Elisabetta Gregoraci: la showgirl di origini calabrese è balazata in passato sulle pagine di gossip prima per la relazione con Briatore e poi per la loro separazione che tanto ha fatto rumore.

Chi è Elisabetta Gregoraci: vita privata

Elisabetta Gregoraci è una showgirl, ex modella e conduttrice televisiva. Nata a Soverato (CZ) l’8 febbraio 1980, ha dovuto affrontare la perdita prematura della madre Melina dopo una lunga malattia, per cancro nel 2011.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia in particolare come modella, vince il titolo di Miss Calabria e arriva alle finali di Miss Italia dove conquista il titolo di Miss sorriso. Consegue il diploma di ragioneria nel 1998, poi si trasferisce a Roma dove si diploma allo Ials in Danza Moderna. Si avvicina con successo al mondo della televisione dove partecipa a numerosissime trasmissioni tra cui Ciao Darwin , Stasera tutto è possibile e made in Sud che presenterà dal 2012 al 2017.

Elisabetta Gregoraci è stata coinvolta nell’inchiesta Vallettopoli condotta dal 2006 al 2007 dal PM Woodcock, per possibili scambi di favori per lavorare in televisione e nel mondo dello spettacolo. Durante l’inchiesta Elisabetta confessò di aver avuto dei contatti intimi con Sottile proprio negli uffici del Ministero degli Esteri, la Farnesina.

Elisabetta Gregoraci: figlio Nathan Falco

Elisabetta è innamorata persa del suo Nathan, e con lui ammette di essere «la tipica mamma italiana. Sono fisica, coccolona, un po’ ansiosa, rompiballe.

Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altri devo trattenermi, “mamma basta con tutti questi baci”, mi dice… ».

Confessa anche di essere molto «fortunata rispetto a una mamma che lavora in ufficio e ha orari fissi. Io magari sto via un weekend, ma poi quando non lavoro posso dedicarmi completamente a lui. È sensibile, ma anche sicuro di sé, solare. Sa sempre quello che vuole, ha un carattere ben definito, quasi da adulto».

Ex marito Flavio Briatore

Nell’estate del 2006 Elisabetta Gregoraci balza agli onori della cronaca italiana e internazionale per la relazione con Flavio Briatore, molto più grande di lei, che era il direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore ed Elisabetta si sposano il 14 giugno 2008 e il 18 marzo 2010 nasce il loro figlio Nathan Falco Briatore. Metteranno fine al loro matrimonio il 23 dicembre 2017 con una separazione consensuale.

La coppia dopo la fine del matrimonio avrebbe stilato un patto post matrimoniale dove Elisabetta, per tre anni, si impegna a non farsi vedere sulle riviste di gossip e in pubblico con qualche nuova fiamma. La penale sembrerebbero essere delle multe salatissime.

