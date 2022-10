Wax, chi è il cantante “senza scarpe” di Amici 2022: carriera, vita privata, canzoni

Chi è Wax, cantante di Amici 2022 nella squadra di Arisa. Il giovane milanese ha colpito il pubblico con il suo stile musicale e per la singolare abitudine di cantare senza scarpe. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Wax, carriera, canzoni e vita privata del cantautore senza scarpe di Amici 2022

Waxiello, in breve Wax, è uno dei giovani cantanti in gara all’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi. Il suo vero nome è Matteo, ha 20 anni ed è nato a Milano.

Si sa ancora molto poco del giovane artista, che ha raccontato di aver fatto tanti diversi lavoretti per sostenere il suo sogno di sfondare nella musica. Per avere un’indipendenza economica Wax ha lavorato come cameriere, rider e traslocatore. Si è conquistato un banco ad Amici con il suo brano inedito Turista per sempre. La sua esibizione ha colpito molto Arisa, che lo ha voluto subito nella sua squadra. Wax si è fatto notare anche per una sua abitudine particolare.

Il cantautore, infatti, preferisce esibirsi senza indossare le scarpe e si è presentato di fronte ai giudici del talent in calzini.

Vita privata: famiglia, Instagram, curiosità

Non si sa molto della vita privata di Wax per il momento, né della sua situazione sentimentale.

Non si sa ancora quindi se sia fidanzato o single. È molto legato ai suoi genitori e a suo fratello, anche lui grande appassionato di musica. Sul suo nuovo profilo Instagram, che ha raccolto già oltre 25mila follower, è possibile seguire il suo percorso nel talent show di Canale 5.