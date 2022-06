Venerdì 17 giugno, dal lungomare Imperatore Augusto di Bari, ci sarà la nuova edizione di Battiti Live 2022. Dopo le prime due tappe (quelle di oggi e di domani, sabato 18 giugno), lo show si sposterà a Gallipoli, il 2 e il 3 luglio, e infine a Trani, il 10 luglio.

A condurre lo show saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Riconfermata anche la giovane influencer Mariasole Pollio.

Battiti live 2022, ecco tutti i cantanti che si esibiranno

I cantanti che venerdì 17 giugno, che si esibiranno a partire dalle ore 21 per Battiti 2022 (nello specifico si tratta della edizione numero venti del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022) sono:

Fedez, Mara Sattei, Tananai

Il Volo

The Kolors

Francesco Gabbani

Luigi Strangis

Coez

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Matteo Romano

Baby K

Fred De Palma

Boro Boro

Aka 7Even

Boomdabash

Annalisa

Mr Rain

Alfa e Gabry Ponte.

In scaletta anche due esibizioni on the road: Noemi da Cisternino e La Rappresentante di Lista da Ceglie Messapica.

Il 18 giugno, invece, si esibiranno sul palco di Battiti Live 2022:

Achille Lauro

Sangiovanni

Pinguini Tattici Nucleari

Alessandra Amoroso

Coez

Alex

Rhove

Francesco Renga

Mecna & Coco

Vegas Jones

Room 9

Nika Paris

Baby K

Federico Rossi

Hal Quartièr

Fred De Palma e Gabry Ponte.

On the road, Albe da Vieste e Tommaso Paradiso da Manduria.