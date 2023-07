Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek: vita privata, carriera, figli

Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’amatissimo cantautore italiano. Cosa sappiamo di lei? Che lavoro fa? Quanti figli hanno insieme?

Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek: vita privata e carriera

Patrizia Vacondio ha 50 anni ed è meglio nota al pubblico italiano in quanto moglie di Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, amato cantautore e conduttore. È nata nel 1973 a Sassuolo, in provincia di Modena, stessa città natale di suo marito. Lontana dal mondo dello spettacolo, Patrizia ha una grande presenza sui social, con un profilo Instagram seguito da oltre 40mila utenti. Ciononostante si sa davvero poco per quanto riguarda la sua vita professionale, che tende a tenere lontana dagli occhi del pubblico. Vacondio sfrutta la sua visibilità anche per sospingere iniziative benefiche, come la raccolta fondi per le comunità colpite dalle alluvioni in Emilia Romagna.

Vita privata, il perdono dopo il tradimento e i figli

Nek e Patrizia si incontrano per la prima volta nel 1995, e tra i due scatta subito la scintilla. Dopo undici anni di fidanzamento, i due decidono di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio nel 2006. Nek è innamoratissimo della sua compagna e non riesce ad immaginare la sua vita senza di lei, ma ha ammesso di esserle stato infedele nei primi anni di fidanzamento. Insieme hanno affrontato e superato questo scoglio, con Patrizia che è riuscita a riaccogliere e a perdonare il compagno: “Siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo l’altro all’oscuro. Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio e chiedendo scusa”.

“Faccio un mestiere che induce in tentazione.” -spiega Nek in un’intervista concessa a Vanity Fair– “Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda. Mi si buttò addosso, piangendo, io la coprii con un accappatoio, la invitai ad entrare e sedersi, offrendole da bere, poi l’ho accompagnata fuori. Le volte che ho preso un gioco sotto gamba sono quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti”.

Patrizia Vacondio è madre di Martina, figlia nata da una sua precedente relazione e cresciuta affettuosamente da Nek: “Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito”. La ragazza ha un rapporto solidissimo con il cantante, da lei considerato “un secondo papà”, al punto che ha scelto di aggiungere il suo cognome, Neviani, a quello del suo padre naturale: “È una cosa che gli dovevo”. Nek e Patrizia hanno in seguito allargato la famiglia con un’altra figlia, Beatrice, nata nel 2010.