Alan Palmieri, chi è il conduttore di Battiti Live 2023: vita privata, Radio Norba, moglie, età

Chi è Alan Palmieri, conduttore di Battiti Live 2023. Direttore di Radio Norba, conduce l’evento musicale estivo da oltre dieci anni, affiancato dal 2017 da Elisabetta Gregoraci. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Alan Palmieri, conduttore di Battiti Live 2023: vita privata e carriera

Nato in Svizzera l’11 febbraio 1975, Alan Palmieri ha 48 anni ed è un noto conduttore televisivo e radiofonico, dal 2010 alla guida dell’amato evento musicale estivo Battiti Live. Nel 2023 torna sul palco della kermesse organizzata dal Gruppo Norba, al fianco di Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. Palmieri arriva in Italia in giovane età, quando si trasferisce in Puglia con la sua famiglia. In seguito comincia a farsi strada nel mondo dello spettacolo nel 1997, quando fa il suo debutto in tv in Doposcuola, programma televisivo del Gruppo Norba. Nel 2000 continua poi la sua carriera a Milano, dove fa le sue prime esperienze come speaker per Radio 105. In seguito passa ad RTL 102.5, dove lavora per cinque anni e conduce programmi come Alan&Sara e il talk show Miseria e nobiltà.

Dal 2007 torna al Gruppo Norba, diventando direttore artistico di Radio Norba. È proprio grazie al suo contributo che Battiti Live è diventato uno degli eventi musicali più attesi e seguiti dell’estate. Dal 2013 gestisce anche la direzione artistica della kermesse, inizialmente trasmessa solo via radio. Dal 2017, Battiti Live va in onda anche in televisione, in prima serata su Italia Uno.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Alan Palmieri è felicemente sposato da diversi anni con Caterina Costantini, sua moglie da ben prima che diventasse famoso. Dal loro amore nascono due figli, la più grande Martina, che oggi ha 18 anni, ed Alessandro, che ha quasi 10 anni. Si sa molto poco circa la famiglia del conduttore, che preferisce proteggerla dalle attenzioni di media e curiosi. Il suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 19mila follower, è dedicato soprattutto alla sua carriera nel mondo dello spettacolo e alla promozione di eventi e trasmissioni.