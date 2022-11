Gf Vip 7, quando finisce? Quasi certo il prolungamento record

Anche il Gf Vip 7, come l’ultima edizione, sarà prolungato. Il Gf Vip 7 allungherà infatti la sua originaria durata, come anche già accaduto nella scorsa edizione. Ma quando finisce esattamente il Gf Vip 7?

Gf Vip 7, quando finisce? Quasi certo il prolungamento

Secondo quanto è stato annunciato da Tv Blog, il Grande Fratello Vip 7 terminerà lunedì 3 aprile 2023, data durante la quale dovrebbe essere designato il vincitore della nuova edizione dopo Jessica Selassiè.

La finale sarà, come da tradizione, in prima serata su Canale 5, prima di lasciare lo spazio alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

L’edizione del GF Vip 7 dunque durerà 7 mesi, circa un mese in più rispetto allo scorso anno. Il programma condotto e diretto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, quasi certamente andrà avanti fino alla primavera.

Cambio di palinsesto per i mondiali di calcio

Il Gf Vip 7 però, da lunedì 14 novembre andrà in onda solo il lunedì sera per lasciare spazio ai mondiali di Calcio in Qatar 2022.Dovrebbe tornare il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì in prima serata su Canale 5 a partire da febbraio 2023 sino al termine dell’edizione.