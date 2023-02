Chi è lo Squalo del “Cantante Mascherato 2023”?

Il programma musicale e di spettacolo “Il cantante mascherato” è pronto a tornare su Rai 1 in prima serata. Saranno sei prime serate condotte da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Milly Carlucci presenta la quarta edizione de “Il cantante mascherato”, prodotto anche quest’anno da Endemol Shine Italy, show che ha avuto un grande riscontro anche nel pubblico dei giovanissimi la scorsa stagione televisiva che torna con alcune novità.“C’è una novità. Quest’anno, a Il Cantante Mascherato – ha affermato – ossia che abbiamo il ‘mascherato per una notte’. L’ospite d’onore che arriva, diamo degli indizi, e si smaschera subito quella sera. E’ praticamente come il ballerino per una notte“.

Lo squalo de “Il cantante mascherato”, l’indizio di Milly Carlucci

Nel video di presentazione della maschera dello squalo sui social, Milly Carlucci ha aiutato gli spettatori con un piccolo suggerimento sull’identità del mascherato.Squalo, vestito in doppiopetto gessato, di un rosso vistoso, ha addosso un cappello anni ‘50. E’ detto anche The Shark. “Io ho già capito chi c’è dentro, lo sai? Beh è chiaro, può essere soltanto lui“, dice l’autore che accompagna Milly nel video. Di chi si tratterà? Per cercare di capirlo non vi resta che vedere il video!