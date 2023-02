Piero Pelù oggi: band rock Litfiba, esordi, album, successi, Sanremo 2023

Piero Pelù è un cantautore italiano, cofondatore del gruppo rock Litfiba, che sarà ospite al Festival di Sanremo 2023. L’ultima sua partecipazione al Festival come concorrente risale al 2020 quando conquistò la quinta posizione con il brano “Giganti“.

Piero Pelù oggi

Piero Pelù oggi è un cantautore italiano che, oltre che per l’attività artistica, è conosciuto per l’impegno politico profuso attraverso la musica, i testi delle sue canzoni e i suoi concerti. Nato il 10 febbraio 1962 a Firenze, Pelù è stato cresciuto da una mamma casalinga e un padre, Giovanni, di professione radiologo. Alla musica rock si avvicina all’età di 8 anni, con l’acquisto della prima chitarra, una Eko Eldorado. Due anni dopo, a Parigi, rimane incantato in un negozio di musica dai Black Sabbath e mentre frequenta il liceo classico inizia ad inserirsi nel mondo della musica. Inizialmente, infatti, diviene il frontman di una band liceale, i Mugnìons, dal nome del fiume Mugnone. Tramontato il progetto dei Mugnìons, si unisce ad Antonio Aiazzi, Federico “Ghigo” Renzulli, Gianni Maroccolo e Francesco Calamai fondando i Litfiba con i quali esordisce nel dicembre 1980. Pelù in questo gruppo divenne l’autore principale dei testi di tutte le canzoni della band e grazie alla sua grande teatralità nello stare sul palco, ne diventa il frontman carismatico. Nel 1999, però, lascerà il gruppo.

Il debutto da solista

Dal 1999 in avanti prova la carriera da solista, e il suo primo album fu Né buoni né cattivi del nel 2000. L’anno dopo è ospite speciale del Festival di Sanremo e del Concerto del Primo Maggio. Nel 2002 lancia un nuovo album, U.D.S. – L’uomo della strada, raggiungendo un grandissimo successo. Nel 2006 torna con l’album In faccia, e nel 2008 con Fenomeni.

Il ritorno nei Litfiba nel 2009

L’11 dicembre 2009 viene ufficializzato, sul sito ufficiale della band, il ritorno di Pelù come cantante dei Litfiba. Nel 2010 la band si esibisce in una lunga tournée che godrà di un ampio consenso di pubblico. Il 1º giugno 2010 uscì Stato libero di Litfiba, un doppio album live, che fu certificato disco di platino, composto da 24 canzoni storiche e due inediti.

Nel 2021 ha annunciato l’ultimo tour dei Litfiba prima dell’addio definitivo della band fiorentina.