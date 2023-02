Annalisa è una cantante che sarà ospite al Festival di Sanremo 2023. Chi è il suo fidanzato?

Chi è Annalisa

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, è una cantautrice italiana. Dopo alcune esperienze nell’ambito musicale con due gruppi, è divenuta nota come cantante solista nel 2011, partecipando ad Amici. Ha poi partecipato diverse volte al festival di Sanremo tra i big, per esempio nel 2013 con Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, nel 2016 con Il diluvio universale e nel 2018 con Il mondo prima di te. Nel 2021, l’ultima sua partecipazione, ha cantato il brano Dieci.

Annalisa, chi è il fidanzato Marian Richero

Marian Richero, nato il 17 maggio 1987 nella città di Pestera (situata nel Sud della Bulgaria) è il fidanzato di Annalisa. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo che è arrivato in Italia, facendo il suo esordio tramite la radio della ragione Lombardia. Successivamente, comincia a collaborare assieme a RTL 102.5 e tramite tale cooperazione ricopre anche il ruolo di inviato al Festival di Sanremo.

Il primo incontro

Annalisa e Marian si sono conosciuti nel 2016 in occasione di Sanremo Dal 2017 sono felicemente fidanzati. La loro storia d’amore è però lontana dalle telecamere, anche per scelta della cantante che è piuttosto gelosa della sua vita privata.