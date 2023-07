Mariasole Pollio, chi è la conduttrice di Battiti Live 2023: vita privata, carriera, film

Chi è Mariasole Pollio, conduttrice di Battiti Live 2023. Giovane attrice e speaker radio, affianca Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci dall’edizione 2017 dell’evento musicale estivo. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Mariasole Pollio, vita privata e carriera della conduttrice di Battiti Live 2023

Nata a Napoli il 18 luglio 2003, Mariasole Pollio ha 20 anni ed è una giovanissima attrice e conduttrice, sul palco di Battiti Live dal 2017, quando ne aveva solo 14. La sua carriera nello spettacolo, infatti, inizia prestissimo, grazie al canale Youtube costruito durante la sua adolescenza. Comincia a farsi conoscere pubblicando una serie di vlog sulla sua vita e la sua quotidianità: “Ho iniziato perché vedevo tante altre persone raccontarsi e condividere piccole cose della loro vita, così ho cominciato anche io a raccontare una parte di me”.

Dopo la sua ascesa come web-star, Mariasole muove i suoi primi passi fuori da Youtube come attrice. Nel 2016 recita in Giulia, cortometraggio diretto da Salvatore De Chiara. Negli anni successivi continua a fare esperienze tra cinema e tv, recitando in 35 episodi di Don Matteo, nel film tv Pooh – Un attimo ancora, nella commedia di Leonardo Pieraccioni del 2018 Se son rose e nei cortometraggi La regina di cuori e La bambola di pezza.

Il successo come conduttrice, quali eventi ha presentato?

Nel 2017 Mariasole Pollio affianca per la prima volta Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live. È il primo di una serie di eventi musicali da lei condotti nel corso degli ultimi anni. Nel 2020 presenta MAS for From Milan With Love – Next Gen insieme a DJ Khaled e Max Brigante, mentre nel 2022 è sul palco dello spin-off di Battiti Live, MSC Crociere – Il viaggio della musica, insieme ad Elenoire Casalegno e Nicolò De Vitiis. Conduce inoltre il Coca Cola Summer Festival insieme a Rebecca Staffelli.

Vita privata, chi è il fidanzato di Mariasole Pollio?

Si sa ancora poco circa la vita privata di Mariasole Pollio. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre un milione e mezzo di utenti, non fornisce, di solito, molti indizi circa le sue frequentazioni amorose. Secondo alcune recenti indiscrezioni, tuttavia, la giovane attrice avrebbe trovato l’amore tra le braccia di un batterista, l’ex membro degli ICON 808 Marco Salvaderi. Nessuno dei due ha parlato apertamente della relazione per il momento, ma il web continua a far rimbalzare le voci che li vedono insieme. Il principale indizio è una foto pubblicata a Mariasole in occasione della vigilia di Natale, che la ritrae proprio tra le braccia di Marco: “Quando la vita vuole salvare un essere umano gli manda l’amore… Buona vigilia”.