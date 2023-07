Chi è Gabry Ponte, dagli Eiffel 65 a solista: esordi, carriera, figli

Gabry Ponte è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano. È stato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo ed ha pubblicato il celebre singolo Blue.

Da anni ha intrapreso la carriera da solista e nel 2023 si esibirà a Battiti Live 2023.

Chi è Gabry Ponte

Gabry Ponte, all’anagrafe Gabriele Ponte, è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico nato il 20 aprile 1973. Nato a Torino, ha 50 anni e ha all’attivo 11 album pubblicati. È stato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi e ha pubblicato il celebre singolo Blue.

Gli esordi

Nel 1993 esordisce entrando a far parte della BlissCo., un’azienda italiana che stava aprendo i battenti proprio in quel periodo. Il primo gruppo con cui collabora in qualità di remixer è quello dei Da Blitz, i cui singoli per alcuni anni scaleranno ripetutamente le classifiche dance italiane. Ai suoi esordi inizia a lavorare in alcuni dei locali di Torino e si sposta spesso anche in Liguria, Veneto e Friuli, dove diventa prima DJ resident, poi direttore artistico e infine titolare di un locale della riviera adriatica, l’Aqua di Lignano Sabbiadoro.

La nuova casa discografica

Ponte ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love. Ha collaborato con artisti quali Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Corona, Jovanotti, Thomas, Amii Stewart, Shaggy, Marracash e Elisa.

Il 29 marzo 2019 esce in tutte le radio il singolo intitolato Il calabrone, uno dei suoi ultimi lavori

Amici di Maria de Filippi

Nel 2020 è stato giudice nella diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme a Vanessa Incontrada e Loredana Bertè, dove era già stato nel medesimo ruolo nella tredicesima edizione.

Figli

Ponte ha una figlia di nome Alice.

Curiosità

Ponte ha composto la sigla della serie animata Tartarughe Ninja, intitolata “Con Noi” e cantata da ‘Robi Garruto’ con The Ninjas.