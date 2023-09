Tale e Quale Show 2023, le imitazioni della seconda puntata e la classifica

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni in programma per la seconda puntata in onda il 29 settembre e la classifica provvisoria.

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni in programma per la seconda puntata e la prima classifica. Ecco chi dovranno interpretare i concorrenti in gara nella puntata del 29 settembre.

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni in programma per la seconda puntata del 29 settembre

Mancano pochi giorni alla seconda puntata del Tale e quale show 2023, in programma per venerdì 29 settembre. I concorrenti dell’amato talent show di Carlo Conti, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sono pronti a tornare sul palco per imitare alcuni grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Ecco l’elenco dei vip in gara e dei cantanti che interpreteranno nella prossima puntata:

La prima classifica: in vetta Luca Gaudiano, arrancano Cirilli e Paolantoni

Ecco la classifica dei concorrenti in gara dopo le esibizioni della prima puntata del Tale e Quale Show 2023. Il Tiziano Ferro di Luca Gaudiano ha colpito i giudici, come anche il Marco Mengoni di Lorenzo Licitra e la Giorgia di Ilaria Mongiovì. Non benissimo, invece Maria Teresa Ruta e Scialpi, che superano solo la concorrenza dell’esilarante coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. I due comici si sono presentati sul palco in compagnia di J-Ax per cantare Disco Paradise, nei panni di Annalisa e Fedez. Un’esibizione divertente che è valsa loro solo 20 punti. Del resto lo stesso Carlo Conti aveva scherzato così sui due “ripetenti”: “Se Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli vincono a Tale e Quale Show dovranno andare in giro per Roma nudi”.