Renato Zero contro Rosa Chemical: arriva la risposta del giovane artista

Renato Zero contro Rosa Chemical: il cantautore romano ha commentato il bacio dato dal giovane artista a Fedez sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2023. Poi, è arrivata anche la risposta del giovane trapper.

Renato Zero contro Rosa Chemical

Renato Zero ha parlato e commentato del bacio di Rosa Chemical dato a Sanremo a Fedez. “Frequentando i social vado scoprendo un numero di miei sosia impressionante. Ma ci deve essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi. L’originale è necessario, se però resta un episodio a sé stante. In passato avevamo una serie di collaboratori di altissimo livello che ci consigliavano. Loro hanno permesso a Renato Zero, Claudio Baglioni e altri di indossare una identità, per questo non è colpa di Rosa Chemical se non l’ha trovata, ma di chi ritiene ancora che la musica non sia così importante. Ma assolvo questi ragazzi”. Poi ha aggiunto: “Non hanno preparazione per arrivare così presto su certi palchi“.

Arriva la risposta del giovane artista

Chemical, ospite a Domenica in, ha risposto a Renato Zero. “Non lo cito nel brano ma io, in tutte le interviste che ho rilasciato, l’ho citato“. Poi, ha specificato: “In realtà ho mandato sempre tanto amore e soprattutto io ho un grande rispetto e una grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto un po’ leggere quelle cose“. Marino Bartoletti ha poi aggiunto: “Non è stato però affettuosissimo” e Rosa Chemical ha chiuso la questione dicendo: “Io resto affettuoso“.

