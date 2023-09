Jasmine Rotolo, chi è l’ex cantante dei Sottotono al Tale e Quale Show: vita privata, carriera, madre

Chi è Jasmine Rotolo, cantante ed ex vocalist dei Sottotono nel cast di concorrenti del Tale e Quale Show 2023. Dalla carriera da solista tra gli anni Novanta e Duemila al ritorno in tv: cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Jasmine Roloto, vita privata e carriera dell’ex cantante dei Sottotono al Tale e Quale Show

Nata a Roma il 26 luglio 1972, Federica Rotolo, in arte Jasmine Rotolo è una cantante 51enne, molto nota tra gli anni Novanta e Duemila. È conosciuta soprattutto per la sua partecipazione a diversi brani della band hip-hop Sottotono, tra cui Solo lei ha quel che voglio, Dimmi di sbagliato che c’è e Chissà ora con chi sei. Fin da giovanissima portata per arte e musica, ha studiato pianoforte, danza classica e canto. Sceglie il suo pseudonimo durante i suoi anni all’estero: lavora infatti per tre anni in Africa come assistente turistica per poi passare un lungo periodo in Tunisia: “È stato lì che è nato, prima ancora che iniziassi a cantare seriamente, il mio nome d’arte: mi avevano regalato dei gelsomini che in francese si dice “Jasmin”. Ho solo aggiunto una “e”. Erano i primi anni Novanta e coltivavo già i miei sogni. Poi l’incontro con i Sottotono e la mia vita ha preso la via che desideravo”.

Oltre alle sue collaborazioni con i Sottotono si ricordano quelle con Renato Zero, che ospita Jasmine Rotolo nei suoi tour nel 2004, nel 2006 e nel 2007. In quel periodo la cantante pubblica il suo unico album da solista, Salutami Jasmine, pubblicato nel 2007, e anche diversi singoli. Tra questi ricordiamo Nell’angolo, Dammi, Eurentola e La vita subito, brano con cui partecipa al Festival di Sanremo 2007 nella categoria Giovani. Nel 2023 torna in tv tra i concorrenti del tredicesimo Tale e Quale Show. Oggi Rotolo, in parallelo alla sua carriera musicale, si dedica anche alla produzione di contenuti digitali. È infatti la cofondatrice della società Groove Me Entertainment, che negli anni ha gestito importanti progetti su tutto il territorio italiano.

Vita privata e social: chi è sua madre?

Jasmine Rotolo è anche conosciuta in quanto unica figlia di Stefania Rotolo, celebre showgirl e cantante italiana morta tragicamente di tumore uterino all’età di soli trent’anni. Lo stesso Renato Zero, grande amico della madre, le dedicò un brano dopo la sua morte, Ciao Stefania, scritto insieme al compagno della donna, Marcello Mancini. Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Jasmine, le informazioni sono molto limitate. Non si hanno notizie di un marito o di un figlio per la cantante. Neanche sui suoi profili social si notano indizi circa la sua vita amorosa. Il suo profilo Instagram ha oltre 2500 follower e tratta soprattutto la sua carriera artistica.