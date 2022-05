Mariano Di Vaio, chi è: vita privata, moglie, pubblicità e Dolce e Gabbana

Mariano Di Vaio è un famoso influencer che negli anni è riuscito ad imporsi nel mondo della moda e sul web. Ha posato per i migliori marchi di abbigliamento.

Mariano Di Vaio, chi è: vita privata e moglie

Mariano Di Vaio è nato ad Assisi il 9 maggio del 1989. Ha lasciato il corso di Scienze Politiche per trasferirsi a Londra dove ha iniziato a lavorare come cameriere principalmente. Poi torna in Italia ed inizia a lavorare come modello e ragazzo immagine.

Nel 2012 apre il suo blog dal titolo Mdvstyle diventando presto uno dei fashion blogger più seguiti. Nel 2014 Mariano crea NoHow, una società che si occupa di vendita di abbigliamento tra cui capi creati da lui. Nel 2016 pubblica il suo primo libro dal titolo “My dream job”. Sempre nello stesso anno partecipa come tutor al programma tv “Selfie – Le cose cambiano”.

Il fashion blogger è sposato con Eleonora Brunacci da cui ha avuto quattro figli.

Nathan Leone (27 novembre 2016), Leonardo Liam (18 giugno 2018), Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019), Annabelle (nata il 25 gennaio 2022).

Mariano Di Vaio: pubblicità

In Italia, ha lavorato come modello per diversi marchi come Gucci, Cavalli, Calvin Klein e Ralph Lauren. Nel 2019 viene scelto come testimonial del profumo Dolce&Gabbana “K”. Oggi Mariano è tra gli influencer italiani più seguiti al mondo con 6,5 milioni di followers su Instagram.

