Gigliola Cinquetti, marito e figli: ecco la famiglia della cantante. Un rapporto con il marito che ormai dura da anni e due figli che hanno preso le loro strade professionali.

Gigliola Cinquetti, marito e figli della cantante: chi sono

Gigliola Cinquetti è sposata con il giornalista Luciano Teodori. La coppia si conobbe per caso sull’Isola di Ponza, dove si trovavano in vacanza. Del marito della cantante si sa che è nato il 5 settembre 1950 a Tivoli in provincia di Roma. Come professione è un giornalista e reporter.

I due, dopo essersi incontrati per caso, si incrociarono altre due volte prima di mettersi insieme definitivamente e sposarsi, a sorpresa, pochi mesi dopo, nel 1979. “Alla terza non ci siamo più lasciati un secondo. Ci siamo appiccicati, siamo stati tre mesi insieme e ci siamo sposati” ha raccontato la cantante ad Oggi è un altro giorno. Il matrimonio è stato celebrato senza fotografi e grandi annunci, che inizialmente ha destato dubbi e pettegolezzi: “Dopo le nostre nozze a sorpresa ci fu un gran spettegolare.

Un’amica di mia madre diceva che non sarebbe durata perché tra noi c’era solo una grande attrazione fisica. E menomale che c’era solo quella, forse è per questo che dura!”, ha commentato la cantante.

Sempre, riguardo il marito, la Cinquetti, in un’intervista al Corriere della Sera, ha confidato che Teodori non ha mai voluto farle da manager: Sono io che ho scelto di farmi influenzare da questo “ragazzo” che apparteneva fortemente al suo tempo: aveva la brillantezza di un giovane intellettuale degli anni Settanta con esperienze tipiche di quel periodo (assemblee, occupazioni, lotte studentesche)”.

La cantante ha così definito il loro rapporto: “Sul piano intellettuale prima ancora che erotico. È stato bello crescere insieme. Ho incontrato Luciano, ho mollato le gonne di mia madre, la mano di mio padre, e mi sono attaccata a lui”.

I due stanno insieme da quarant’anni e hanno avuto due figli: Giovanni, nel 1980, e Costantino, detto “Costia”, nel 1984. Giovanni è laureato in Scienze della Comunicazione e in Giornalismo all’Università Sapienza di Roma e lavora come storico. Costantino, invece, è laureato in Architettura.

I fratelli sono diventati noti al grande pubblico per la loro partecipazione al reality Pechino Express nel 2013.