Scialpi, chi è oggi il cantante pop anni Ottanta: vita privata, canzoni, marito, figli

Chi è Scialpi oggi, tutto sul cantante pop rock anni Ottanta. Celebre tra i giovani dell’epoca, ha vinto il Festivalbar 1988 con il brano Pregherei. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Scialpi oggi, vita privata e carriera del cantante pop anni Ottanta

Nato a Parma il 14 maggio 1962, Giovanni Scialpi, meglio noto come Scialpi o Shalpy, ha 61 anni ed è un iconico cantante pop rock italiano, asceso al successo tra gli anni Ottanta e Novanta. Idolo dei giovani della sua epoca, ha fatto il suo esordio nel 1983 con il brano Rocking Rolling che lo lancia subito verso la notorietà. La canzone riscuote molti consensi, ottenendo persino la vittoria al Festivalbar 1983 nella sezione Discoverde. Il suo primo album, Es-Tensioni, si fa notare per le sue sonorità elettroniche e sperimentali con brani come L’Io e l’Es, Mi manchi tu e una cover di Nero e blu, noto brano di Mango.

Negli anni successivi Scialpi si va nuovamente notare al Festivalbar 1984 con Cigarettes and Coffee, che arriva al secondo posto. Nel 1986 si conquista un posto al Festival di Sanremo con No East No West, sedicesimo alla kermesse ma un grande successo commerciale. Si toglie un’altra soddisfazione al Festivalbar 1988, vincendo la competizione estiva con il singolo Pregherei. Il brano, cantato in duetto con Scarlett Von Wollenmann, diventa un vero e proprio tormentone.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Dopo un breve successo nei primi anni Novanta, con comparsate in telefilm, la conduzione di Ricomincio da Due e il singolo Il grande fiume, Scialpi entra in un lungo periodo di crisi creativa. Dopo il flop di È una nanna all’edizione 1992 di Sanremo, comincia un periodo di lento declino per la sua carriera che lo porta gradualmente sparire dalle scene. Scialpi continua a dedicarsi alla musica, senza però mai trovare lo stesso successo dei suoi primi anni. In passato ha anche accusato il sistema discografico italiano per la fine della sua carriera, salvo poi ritrattare tali dichiarazioni. Nel 2021 ha lanciato un appello in cui chiedeva un lavoro, ammettendo di vivere in condizioni di estrema indigenza. Di recente è apparso molto spesso come ospite televisivo, per parlare della sua carriera e rievocare alcuni dei suoi più grandi successi. Scialpi ha anche una pagina Instagram, ad oggi seguita da quasi 15mila fan.

Vita privata: marito, figli

Prima di comprendere e accettare la propria omosessualità, Giovanni Scialpi è stato legato ad una donna, il cui nome non è noto al pubblico, madre dei suoi due figli. In seguito il cantante ha trovato l’amore tra le braccia del manager Roberto Blasi, al suo fianco anche nella quarta edizione di Pechino Express. I due si sposano nel 2015, ma decidono di divorziare dopo appena due anni. Secondo le parole di Scialpi, intervistato da Chi, il loro rapporto si sarebbe incrinato a causa di un banale litigio, poi degenerato in problemi ben più grandi. Ad oggi il cantante pare aver trovato un altro compagno, che si presume essere un dirigente di banca.