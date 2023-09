Tiziano Ferro non può portare i suoi figli in Italia dopo il divorzio. Lo stesso cantante ne ha dato notizia.

Tiziano Ferro non può portare i figli in Italia. Lo stesso cantante ha dato la notizia dopo aver annunciato il divorzio dall’ex marito Victor Allen. I motivi sono nella legge dello Stato italiano che è diversa da quella di alcuni altri Stati.

Tiziano Ferro, perché non può portare i bambini in Italia dopo il divorzio?

Tiziano Ferro ha divorziato dall’ormai ex marito Victor Allen. L’altra notizia che però fornisce il cantante riguarda i suoi figli adottati. “Non posso portare i miei figli in Italia”. La questione non è semplice ma si parte dal fatto che in Italia non c’è una legge che riconosce e tuteli la doppia genitorialità dello stesso sesso. Al limite c’è la possibilità che i bambini siano trascritti ma solo con il certificato di nascita con il nome del genitore biologico. “Alcune città chiedono il certificato di nascita rilasciato dallo Stato in cui è nato il bambino e lo vogliono esclusivamente con il nome del padre biologico. Per altre città è sufficiente la documentazione della clinica, da cui si deduca chi sia il padre biologico”, ha dichiarato Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno.

L’annuncio della separazione da Victor sui social

Tiziano Ferro ha annunciato a sorpresa di divorziare dal marito Victor Allen. “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita. Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme”, scrive sul suo profilo di Instagram.