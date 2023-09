Gaudiano, chi è il cantautore pugliese al Tale e Quale Show: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Gaudiano, cantautore lanciato dal Festival di Sanremo nel cast del Tale e Quale Show 2023. Vincitore tra le Nuove Proposte del 2021 con Polvere da sparo, ha pubblicato il suo primo album nel 2022. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Gaudiano, vita privata e carriera del cantautore del Tale e Quale Show 2023

Nato a Foggia il 3 dicembre 1991, Luca Gaudiano, noto con il nome d’arte di Gaudiano, è un cantautore pugliese di 32 anni, lanciato verso la fama dal Festival di Sanremo. Selezionato nel 2020 dal programma AmaSanremo, si fa largo in Sanremo Giovani conquistandosi uno degli otto posti della categoria Nuove Proposte della kermesse del 2021. Gaudiano porta all’Ariston il brano Polvere da sparo, un pezzo commovente che racconta il dolore provocato dalla morte di suo padre, scomparso due anni prima a causa di un cancro al cervello.

La canzone colpisce sia il pubblico che i critici e gli vale la vittoria nella sua categoria. Ad un anno dal suo trionfale successo a Sanremo arriva il primo album di Gaudiano, L’ultimo fiore, da cui sono tratti il singolo omonimo e i brani Oltre le onde e 100 kg di piume. Nel 2023 torna in tv come concorrente della tredicesima edizione del Tale e Quale Show, insieme ad artisti come Jasmine Rotolo, Jo Squillo e Lorenzo Licitra.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Gaudiano, per il momento, sono molto limitate. Non vi sono notizie circa una sua possibile fiamma per cui, con ogni probabilità, il cantautore potrebbe essere ancora single. Quasi nulli gli indizi sui suoi profili social, dedicati perlopiù alla sua carriera artistica. Il suo profilo Instagram ha già raccolto un seguito di oltre 22mila follower.