Chi è Alex Belli, attore e modello rubacuori del Grande Fratello Vip

Alex Belli è un attore e modello di Parma, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, nato nel 1982 sotto il segno zodiacale del Sagittario. È noto soprattutto per aver recitato il ruolo di Jacopo Castelli in Centovetrine, ma è anche comparso in diversi reality show (tra cui anche Temptation Island Vip 2019). Ha alle spalle un divorzio, ma da fine giugno scorso è promesso sposo della showgirl Delia Duran. Ecco chi è Alex Belli.

Chi è Alex Belli: biografia e carriera

Alex Belli nasce come Alessandro Gabelli a Parma il 22 dicembre 1982. Fin da piccolo si avvicina alla musica ed esprime le proprie doti artistiche. Dopo essersi formato come geometra, frequenta il conservatorio per perfezionare la tecnica al pianoforte. Intanto si dedica anche alla recitazione, ma è nel settore della moda che ottiene per la prima volta successo.

Infatti, come modello sfila nelle principali città della moda mondiale: New York, Parigi, Londra, per poi debuttare a teatro. Recita nello spettacolo La surprise de l’amour che gli vale la notorietà necessaria per passare a Centovetrine. Nella fiction, in cui rimane fino al 2015, riscuote successo, e da allora viene chiamato per partecipare a numerose trasmissioni televisive: Da Ballando con le Stelle, a L’Isola dei Famosi.

Poi è la volta del cinema. Alex Belli approda al grande schermo con Un’insolita vendemmia, per seguire con Sacrificio d’amore, e Furore – il vento della speranza 2. Nel 2018 invece ritorna a teatro, unendo la passione della musica con le doti drammatiche. Recita dunque nel musical Men in Itali: the musical fashion show. Nel frattempo, nutre con tenacia la propria passione per la fotografia, che lo porta di recente ad aprire la Axb Studio.

La vita privata del modello di Parma

Alex Belli si sposa nel 2013 con Katarina Raniakova, avvenente modella slovacca. Le nozze avvengono dopo ben 6 anni di fidanzamento, ma si rompono appena dopo quattro anni. Ciò, da quanto rivelano alcuni rumors, sarebbe avvenuto a casa di alcuni presunti flirt di Alex Belli. Il modello, infatti, durante L’Isola dei Famosi, si sarebbe avvicinato “un po’ troppo” a Cristina Buccino.

Finito il matrimonio con Raniakova, Alex Belli si lega nuovamente a una donna apparente al mondo della moda. È Mila Suarez la modella di origini marocchine che ruba il suo cuore: altro volto noto in televisione, per via delle apparizioni in Uomini e Donne e Temptation Island. La coppia sta insieme circa un anno, ma nel frattempo Alex Belli conosce sul set della serie tv Furore Delia Duran, che certo non lo lascia indifferente.

Così, finita la relazione con Mila Suarez, Alex Belli si lega a Delia Duran, modella venezuelana. I due si sposano il 26 giugno 2021: una cerimonia con rito religioso tenutasi a Uggiate Trevano, in provincia di Como. Alex Belli non ha figli.