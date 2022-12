Patty Pravo oggi: brani, carriera, ex Riccardo Fogli, ex mariti, record

Patty Pravo oggi è una cantante italiana di successo, conosciuta per diversi successi musicali e personali

Patty Pravo oggi

110 milioni di dischi venduti in carriera, è la seconda artista donna con le maggiori vendite, dopo Mina, e il terzo artista italiano con il maggior riscontro commerciale. Patty Pravo è una cantante italiana di successo, nata il 9 aprile 1948 a Venezia. Il suo nome d’arte è lo pseudonimo di Nicoletta Strambelli e con bendi dischiin carriera, èdopo Mina, e il terzo artista italiano con il maggior riscontro commerciale. Per lei hanno scritto brani tantissimi grandi della musica italiana, come ad esempio Lucio Battisti, Paolo Conte, Vasco Rossi, Francesco Guccini, Gino Paoli, Francesco De Gregori, Riccardo Cocciante e ancora Dalla, Fossati, Lauzi, Venditti, Battiato.

Nome d’arte

Il nome d’arte Patty Pravo è stato scelto dalla cantante in riferimento all’Inferno dantesco (“guai a voi anime prave”, cioè malvagie).

Esordi e carriera

Patty Bravo è una vera e propria icona della musica italiana. Fin da piccolissima, infatti, ha studiato danza e pianoforte presso il Conservatorio Benedetto Marcello, seguendo a quattro anni anche un corso di direzione d’orchestra. Il brano della sua consacrazione è sicuramente La bambola del 1968-69, e successivamente farà il boom di ascolti anche con Sentimento e Tripoli. Altre sue importanti canzoni sono Ragazzo triste, Se perdo te e Qui e là, mentre nel 1969 esce Il Paradiso.

Mai una signora, che avrà un grande successo grazie al brano La valigia blu. I successi di Patty in carriera sono stati davvero molti; tra i tanti, citiamo che nel 1974 ha lavorato ad un nuovo album,che avrà un grande successo grazie al brano

Festival di Sanremo

Patty Bravo, nel corso della sua carriera musicale, ha partecipato per dieci volte al Festival di Sanremo. In queste sue partecipazioni, ha raggiunto per ben nove volte la finale e si è aggiudicata 4 Premi della Critica, che si aggiungono ad altri riconoscimenti nazionali e internazionali.

Vita privata