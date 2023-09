Ilaria Mongiovì, chi è la stella di Notre Dame al Tale e Quale Show: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Ilaria Mongiovì, attrice e cantante ex protagonista del musical Notre Dame de Paris tra i concorrenti del Tale e Quale Show 2023. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla carriera e sulla vita privata dell’artista.

Chi è Ilaria Mongiovì, vita privata e carriera dell’attrice e cantate del Tale e Quale Show 2023

Nata a Castelrimini, in provincia di Agrigento, nel 1993, Ilaria Mongiovì ha 30 anni ed è una nota attrice e cantante siciliana, membro del cast del tredicesimo Tale e Quale Show nel 2023. Quella negli studi di Carlo Conti non è la sua prima esperienza televisiva: nel 2008, quando aveva 15 anni, partecipa al talent show di Antonella Clerici Ti lascio una canzone. Fin da piccola, infatti, ha una passione incontenibile per la danza, la musica e il canto. Dopo la sua prima esperienza in Rai, Ilaria Mongiovì torna in tv nel 2013 con il Supenova show, evento benefico dedicato al lancio di giovani talenti trasmesso su un canale televisivo siciliano.

In seguito, Mongiovì si unisce alla Compagnia dei Nove, gruppo teatrale di Agrigento con cui mette in scena diversi spettacoli teatrali. La svolta per la giovane artista arriva nel 2022, quando ottiene il ruolo di Esmeralda nell’amato musical Notre Dame de Paris, in occasione del 20esimo anniversario dello spettacolo. La fama così ottenuta le permette di tornare in Rai per il Tale e Quale Show, dove si metterà alla prova imitando i Big della musica insieme a vip del calibro di Pamela Prati, Ginevra Lamborghini e Maria Teresa Ruta.

Vita privata, fidanzato, social network

Sono ancora poche le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Ilaria Mongiovì. Concentrata soprattutto sulla sua carriera artistica, la cantante non sembra avere un fidanzato per il momento. Il suo profilo Instagram, pieno di scatti della sua esperienza in Notre Dame Paris, ha già raccolto oltre 2mila follower