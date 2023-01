Chi è Maria Teresa Ruta, giornalista e mamma di Guenda Goria: vita privata, compagno, Instagram

Chi è Maria Teresa Ruta, giornalista, conduttrice televisiva e volto televisivo italiano. Celebre per la sua lunga carriera sul piccolo schermo, sua figlia Guenda Goria è una nota attrice e pianista. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Maria Teresa Ruta, vita privata e carriera della giornalista e conduttrice

Maria Teresa Ruta, piemontese di origine, è cresciuta nel quartiere Borgo San Paolo di Torino e proprio nel capoluogo sabaudo ha svolto gli studi superiori.

Subito dopo, spinta dalla passione per il mondo dello spettacolo, decide di provare la carriera televisiva partecipando anche a concorsi di bellezza. Nel 1976, ad esempio, partecipa al concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio dove viene incoronata come la più bella. Durante i suoi primi passi come attrice recita a teatro nella compagnia di Carlo Campanini e appare in alcuni film come controfigura o comparsa.

Il tentativo di stupro a Roma

Nel pomeriggio del 14 agosto del 1977, a Roma in zona Trastevere, Maria Teresa Ruta ha dichiarato di essere stata vittima di un tentativo di stupro. Una ferita della sua giovinezza che Maria Teresa non ha mai dimenticato.

La carriera in televisione

Negli anni ottanta la sua carriera prende il via diventando una presenza anche in Rai. La si vede, ad esempio, nel programma “Signorine grandi firme” insieme a Carmen Russo e nel 1984 conduce “Caccia al 13” su Rete 4.

Assieme a Sandro Ciotti condurrà poi un altro programma di calcio, “Domenica sportiva“ per poi essere scelta nel 1991 come volto del “Il processo del lunedì” (dove lavora come inviata) e come conduttrice dello “Zecchino d’oro“. Negli anni novanta si avvicina al mondo dell’intrattenimento andando alla guida di programmi come “Giochi senza frontiere”, “Uno mattina estate” , “Ok il prezzo è giusto“ ,“Bravo bravissimo”. Per il piccolo schermo ha poi recitato in alcune serie tv come “Un posto al sole” e nel 2003 ma partecipa anche a reality show quali “L’isola dei famosi”.

e il “Grande Fratello Vip“ (edizione 2020) assieme alla figlia Guenda Goria. Ha un ampio seguito anche sulla sua pagina Instagram che conta oltre 200mila follower.

Vita privata: compagno, figli, Guenda, storie d’amore

Maria Teresa Ruta ha avuto diverse relazioni d’amore, la più importante con il giornalista Amedeo Goria. Da lui ha avuto due figli: Guendalina, detta Guenda, nota attrice e pianista, e Gian Amedeo. I due però hanno divorziato nel 2004 ma nonostante questo sono rimasti in buoni rapporti. Maria Teresa nel 2006 avvia una relazione con Roberto Zappulla, che nel 2015 sposerà e con cui oggi vive assieme a Luino. Questa scelta, che avrebbe allontanato la mamma dai suoi figli, è stata criticata da Guenda anche durante l’edizione del 2020 del Grande Fratello Vip, salvo poi rimarcare di aver superato questo periodo con la madre grazie ad un successivo chiarimento.

Curiosità, esperienza politica, dislessia