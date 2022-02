Chi è Francesco Paolantoni, attore e comico napoletano

A metà degli anni ’90 la sua figura inizierà ad essere molto apprezzata anche in tv, specie in trasmissioni come Quelli che il calcio di Fabio Fazio, Mai dire Gol, Gialappa’s Band, L’ottavo nano. Nel 1985 recita nel suo primo film Blues Metropolitano , a cui seguiranno di lì a poco le pellicole Fatalità e L’amore Molesto . Con il regista Paolo Virzì reciterà in Baci e Abbracci e compare in alcuni episodi di Un posto al sole .

Francesco Paolantoni

Attualmente è single e in più di un’occasione ha dichiarato di non credere nel matrimonio. Ama gli animali, soprattutto i gatti, ed è attivo anche tramite pagine sui social network. In passato ha avuto una relazione con Paola cannatello, autrice ed attrice napoletana con la quale è rimasto in buoni rapporti. “Siamo cresciuti insieme, anche nel lavoro. Siamo molto uniti, ci vogliamo bene. Ci siamo lasciati perchè succede, le storie finiscono. L’amore in un certo senso c’è, ci vogliamo tanto bene“ ha detto Francesco su di lei parlando nella trasmissione Vieni da me.