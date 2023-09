Lorenzo Licitra, chi è il tenore di X-Factor al Tale e Quale Show: vita privata, carriera, fidanzato

Chi è Lorenzo Licitra, tenore di X-Factor nel cast di Tale e Quale Show 2023. Vincitore dell’undicesima edizione del talent show targato Sky, è un cantante lirico da quando aveva solo 16 anni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Lorenzo Licitra, da X-Factor al Tale e Quale Show: vita privata, carriera

Nato a Ragusa il 25 settembre 1991, Lorenzo Licitra ha 32 anni ed è un tenore di grande talento, diventato famoso a livello nazionale per aver vinto l’undicesima edizione di X-Factor nel 2017, battendo la concorrenza dei più noti Maneskin. Appassionato di musica lirica da quando era appena un adolescente, si avvicina al canto all’età di 16 anni per poi formarsi al Conservatorio Nicolini di Piacenza. Dopo la sua partecipazione al talent show di Sky, Licitra ha avuto modo di esibirsi in tutto il mondo e ha pubblicato il suo singolo di debutto, In the Name of Love, tratto dall’omonimo album. Nel 2023 torna a farsi vedere sul piccolo schermo tra i concorrenti del Tale e Quale Show 2023, al fianco di grandi nomi come Alex Belli, Scialpi e Jo Squillo.

In una recente intervista concessa al settimanale Oggi, Licitra ha spiegato di non provare astio per il successo dei Maneskin. Per il tenore non si tratta altro che di malelingue e voci senza fondamento diffuse dal web: “Siamo sempre rimasti in contatto. Non guardo agli altri con invidia, ognuno fa la sua strada. Facciamo due cose completamente diverse. Questa è la risposta ai castelli che sono stati costruiti in questi anni. Sui social hanno scritto cose false. Tra noi non c’è mai stata competizione, sono felice di quello che hanno conquistato, è tutto strameritato”. Nel corso dell’intervista Lorenzo Licitra ha lanciato anche qualche frecciata ai suoi ex discografici, colpevoli di volerlo rendere più commerciale: “Volevano trasformarmi nel Michael Bublé italiano. Sogno di girare il mondo e cantare, quello che dico io, però”.

Vita privata: fidanzato, Instagram

Da diversi anni Lorenzo Licitra è felicemente fidanzato con Gabriele Rossi, attore ex gieffino in passato compagno di Gabriel Garko. I due sono legatissimi e appaiono spesso insieme sul profilo Instagram del tenore, che ad oggi conta quasi 300mila follower.