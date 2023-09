Ligabue, nuovo album e tour nei palasport: date, tappe e biglietti dei concerti

Ligabue ha lanciato nuovo album ed adesso è pronto a partire per il tour in tante città italiane nelle prossime settimane e mesi.

Ligabue ha lanciato il suo nuovo album dal titolo Dedicato a noi che era stato anticipato già da un singolo. Contestualmente è pronto a partire il suo nuovo tour nelle prossime settimane in cui farà ascoltare le canzoni presenti nell’album.

Luciano Ligabue ha lanciato il nuovo album Dedicato a noi, in uscita il 22 settembre e anticipato dal nuovo singolo Riderai. L’artista ha spiegato così la scelta del titolo del suo nuovo lavoro: “Oggi bisogna stare dalla parte dell’emergenza – dice a Tgcom24 -, quella del cambiamento climatico, . Bisogna essere consapevoli che non c’è più tempo, del disagio sociale e degli squilibri tra chi ha tutto e chi non ha niente. E ormai non c’è più tempo da perdere”.

Tour nei palasport: date, tappe e biglietti dei concerti

Così con le nuove canzoni parte in autunno il nuovo tour nei palasport con tante date e tappe fino alla fine del 2023. I biglietti dei concerti si possono acquistare sulla maggiori piattaforme online come ticketone. Ecco di seguito tutte le città in cui sarà Ligabue: