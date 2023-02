Giorgia pensava al ritiro prima di Sanremo: “Periodaccio, ora sto meglio”

La rivelazione di Giorgia, l’artista pensava al ritiro prima di Sanremo 2023: “Ora sto molto meglio”. La cantautrice confessa le sue paure in una serie di interviste: “Ho passato un periodaccio. Il Festival è stato un viaggio sentimentale”.

Giorgia dopo il Festival di Sanremo: “Ho pensato al ritiro, ora sto meglio”

Poche settimane dopo il Festival di Sanremo 2023, la celebre cantautrice Giorgia Todrani ha parlato della sua ultima esperienza all’Ariston in interviste al Corriere della Sera e a Il Messaggero. L’artista ha svelato di essere stata “salvata” dalla kermesse, alla quale non partecipava da ben ventidue anni. Prima del suo ritorno a Sanremo, Giorgia ha affermato di aver valutato il suo addio dalle scene: “Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo. Ho pensato anche di ritirarmi“. Un periodo di sconforto che durava dai tempi della pandemia: “Mi sentivo svuotata. Il lockdown è stato un deserto di idee. Anche cantare mi sembrava una forzatura”.

La sua Parole dette male si è rivelata un grande successo, raggiungendo il sesto posto nella classifica finale. Inizialmente la cantante non aveva intenzione di partecipare al Festival: “Nemmeno lo volevo fare. Poi Amadeus ha lanciato una polvere magica. E ho pensato che in fondo era un’esperienza da fare, in questa fase della mia carriera ho ricostruito stile e sound. Il Festival è stato un viaggio sentimentale che sto ancora elaborando: rivedere luoghi, persone, Elisa… E poi c’è la performance: su quel palco non sai mai come finirà”.

L’opinione su Marco Mengoni: “Mi ricorda Alex Baroni”

Giorgia ha parlato anche del vincitore dell’ultima edizione del Festival, Marco Mengoni. L’artista è rimasta molto colpita dal cantautore, il suo è il primo nome che le viene in mente quando gli intervistatori le parlano del suo ex compagno, Alex Baroni, morto tragicamente nel 2002 in un incidente stradale. “Mengoni me lo ricorda tantissimo” -afferma la cantante- “Nel 2016, quando incidemmo insieme Come neve, in studio faticai molto. Mi fece venire i brividi”. Baroni è sempre nei pensieri dell’artista: “È sempre con me. In Tornerai cito la sua Onde. Parla di una fede oltre la fisicità”.