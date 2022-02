Chi è Francesco Sarcina: età, origini e fidanzata del cantante de Le Vibrazioni

Chi è Francesco Sarcina: il cantante della band milanese rock Le Vibrazioni, partecipa con il suo gruppo alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston in passato c’è stato anche da solista.

Chi è Francesco Sarcina: età

Francesco Sarcina nasce a Milano il 30 ottobre del 1976. Francesco di appassiona alla musica fin da bambino, grazie soprattutto all’influenza del padre chitarrista. All’età di 16 anni, i genitori di Francesco Sarcina, di origini pugliesi, divorziano e il ragazzo va a vivere con il padre.

Non vivono una situazione economica particolarmente felice, motivo per cui Francesco comincia a lavorare in diversi ambiti per mantenersi. Quando è ancora adolescente lavora come assistente sociale, fioraio e addetto al volantinaggio.

Nel 1993 conosce Alessandro Deidda, un batterista, e i due nel 1999 formano il gruppo Le Vibrazioni, insieme a Marco Castellani e Stefano Verderi.

Nel 2012 annuncia il progetto da solista, anche se già da qualche anno comincia a seguire dei progetti da solo.

Nel 2010, infatti, scrive e canta la canzone Libanese il Re, contenuto nell’album Romanzo Criminale – Il CD. Inoltre, partecipa a Sanremo 2014, da solista, arrivando decimo con il brano Nel tuo sorriso.

Francesco Sarcina: origini

I genitori di Sarcina hanno origini pugliesi. L’infanzia e l’adolescenza del cantante non sono state agevolate dalle condizioni economiche dei genitori non proprie felici, così da spingere un giovane Sarcina a darsi da fare con diversi lavoretti prima di affermarsi nel mondo della musica.

Sarcina ha dichiarato di aver sofferto di un problema di abuso di alcol e droga. Il cantante ha dichiarato di esserne uscito in seguito alla diagnosi di un tumore, localizzato e gestibile, ma che ha condotto Francesco Sarcina a mettere al primo posto i figli e la famiglia.

La prima moglie e la fidanzata

Il cantante de Le Vibrazioni è stato sposato con Clizia Incorvaia ed è padre di 3 figli, ultimo avuto dalla fidanzata Nayra Garibo, 25enne di origini messicane.

Nel dicembre del 2021 la splendida 25enne reso papà il cantante per la terza volta, dando alla luce Yelaiah.