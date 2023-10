Tale e Quale Show 2023, imitazioni quarta puntata e classifica

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni in programma per la quarta puntata in onda il 13 ottobre e la classifica generale.

Mancano pochi giorni alla quarta puntata del Tale e quale show 2023, in programma per venerdì 13 ottobre. I concorrenti dell’amato talent show di Carlo Conti, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, sono pronti a tornare sul palco per imitare alcuni grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Ecco l’elenco dei vip in gara e dei cantanti che interpreteranno nella prossima puntata:

La classifica generale dopo la terza puntata: Scialpi scala posizioni, Licitra in testa

Nella terza puntata del Tale e Quale Show 2023, Scialpi ha sorpreso tutti con il suo Domenico Modugno, guadagnandosi la vittoria e ben 85 punti. Un ottimo risultato, il migliore in assoluto della stagione, per il cantante anni Ottanta, ora al quinto posto a pochi punti da Jasmine Rotolo. Rallenta un po’ il passo Ilaria Mongiovì, che ottiene solo 43 punti dalla sua imitazione di Lady Gaga, mentre Luca Gaudiano riesce a tenersi stretto il secondo posto con il suo Lewis Capaldi. Sempre saldo al primo posto c’è Lorenzo Licitra, secondo in puntata con il suo Diodato e 63 punti, e con un totale di 195 punti in classifica.