Rosanna Fratello, chi è oggi la cantante e attrice anni 70: vita privata, canzoni, marito

Chi è oggi Rosanna Fratello, cantante e attrice celebre negli anni Settanta. Nel corso della sua carriera ha partecipato per ben sette volte al Festival di Sanremo. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è oggi Rosanna Fratello: vita privata, carriera e canzoni della cantante

Nata a San Severo, in provincia di Foggia, il 26 marzo 1951, Rosanna Fratello ha 71 anni ed è un nome molto noto per gli appassionati di musica italiana anni Settanta. Celebre cantante pop, ha avuto anche un breve successo come attrice, recitando in tre pellicole nel suo periodo di maggior fama. Passa la sua infanzia e adolescenza a Cinisello Balsamo e si lancia nella musica nel 1967, quando incide tre brani per una raccolta del Festival di Sanremo del 1967. Nello stesso anno comincia a farsi conoscere trionfando al Festival della Canzone Italiana di Santa Sofia di Romagna.

Fa invece i suoi primi passi sul palco dell’Ariston nel 1969, quando partecipa a Sanremo con Il treno. È il primo passo di una lunga carriera da cantante che la porta a partecipare al Festival per sette volte e a pubblicare ben 13 album in studio. Ottiene il suo miglior risultato all’Ariston nel 1975, quando la sua Va’ speranza va’ si classifica al secondo posto a pari merito con Ipocrisia di Angela Luce. La sua ultima partecipazione risale al 1994, anno in cui si esibisce con il super-gruppo Squadra Italia con Una vecchia canzone italiana. Tra gli altri brani di Rosanna Fratello si ricordano Una rosa e una candela, Nuvole bianche, Caro amore mio e Povera cocca. Oggi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, apparendo spesso come ospite televisiva. Ha inoltre un profilo Instagram seguito da oltre mille persone.

Vita privata: marito, figli

Rosanna Fratello è sposata dal 1975 con Pino Cappellano, gestore in quegli anni di una rinomata antica pasticceria a Como. Dal loro amore nasce una figlia, Guendalina, che nel 2010 li ha resi nonni di due bellissimi nipotini, Alessandro e Giovanni. La famiglia della cantante tende a tenersi ben lontana dalla luce dei riflettori per proteggere la propria privacy. Guendalina, secondo le informazioni disponibili online, lavora in ambito legale: secondo un articolo di Famiglia Cristiana del 2008 stava studiando per diventare notaio. Rosanna è molto affezionata ai nipoti ai quali ha dedicato un dolce augurio durante un’ospitata a Oggi è un altro giorno: “Auguro loro tutto il bene del mondo, e a mia figlia di rimanere sempre quella che è, una persona vera che ama enormemente i suoi figli”.