Al Bano, chi è il cantante pugliese di “Felicità”: vita privata, carriera, compagna, figli

Chi è Albano Carrisi, anche noto come Al Bano, noto cantautore di origini pugliesi. È conosciuto soprattutto per aver composto alcuni dei grandi classici della musica italiana, che hanno riscosso un successo anche internazionale. Il cantante è stato legato a Romina Power e a Loredana Lecciso.

Chi è Al Bano: biografia, vita privata e carriera

Al Bano, all’anagrafe Albano Carrisi, nasce a Cellinu Pugliese il 20 maggio del 1943. Cresce in una famiglia di contadini, nutrendo fin da piccolissimo una passione sconfinata per la musica. È proprio nei campi, insieme al padre, che scopre il proprio talento. Lì impara a suonare la chitarra e a soli 12 anni compone il suo primo brano, intitolato Addio Sicilia.

Compreso che è la musica il proprio futuro, Al Bano lascia gli studi a soli 17 anni per trasferirsi a Milano e tentare di sfondare come cantante. Comincia a lavorare come cameriere nel ristorante Il Dollaro, ed entra in contatto con alcuni nomi celebri dello spettacolo. Uno di questi è Pino Massara, l’uomo che lo scopre e lo lancia nel mondo della musica con il nome d’arte Al Bano.

La carriera del cantante

Ne ’65 Al Bano incide il suo primo disco: La strada. Ma è l’anno successivo che debutta ufficialmente nel mondo della musica, competendo al Festival delle rose, per poi approdare in tv. Nel ’67 arriva il successo. È merito della canzone Nel sole, che gli vale il favore del pubblico e della stampa, che parla di lui come di un “secondo Claudio Villa”. La canzone diventa anche un film, interpretato da Al Bano e da Romina Power. I due collaborano per la prima volta e in questo contesto nasce il legame sentimentale che condurrà la coppia, più avanti, al matrimonio.

L’anno successivo il cantante partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, ottenendo un premio speciale della critica. E da allora la carriera di Al Bano spicca il volo. Tra collaborazioni e partecipazioni a trasmissioni musicali, si afferma come cantante di punta in Italia. In particolare, si ricorda la sua partecipazione alla kermesse nel 1982, anno in cui Al Bano e Romina Power portano sul palco Felicità. Il brano arriva al secondo posto in classifica e diventa uno dei brani più apprezzati del cantante, sia in Italia che all’estero. Negli anni, in parallelo alla sua carriera nella musica, comincia a trovare molto spazio sul piccolo schermo. Nel 2021 è uno dei membri del cast dell’annuale edizione di Ballando con le stelle.

La vita privata di Al Bano

Al Bano nel 1970 convola a nozze con Romina Power. I due coronano il loro amore, ma anche la collaborazione musicale ormai ventennale. La coppia infatti è autrice dei pezzi più famosi della musica italiana, come per esempio la grande hit Felicità. Al Bano e Romina Power danno al mondo i figli Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr. Nel 1994 un drammatico evento sconvolge la famiglia. La primogenita, Ylenia, scompare nel nulla durante un viaggio a New Orleans. La coppia non riesce a sopportare la ferita e decide di separarsi nel 1999. Successivamente il cantante conosce Loredana Lecciso, sua compagna e oggi madre di due suo figli: Jasmine e Albano Junior, detto Bido. Secondo alcune voci i due si sarebbero sposati in gran segreto in Bielorussia. Nel frattempo Al Bano e Romina Power sono diventati nonni.