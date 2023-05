Diodato, chi è il cantautore vincitore di Sanremo 2020: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con Fai Rumore. Cantautore classe 1981, ha raggiunto la notorietà nel 2013 grazie all’album E forse sono pazzo. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Diodato, vita privata e carriera del cantautore

Nato ad Aosta il 30 agosto 1981, Antonio Diodato, in arte solo Diodato, ha 41 anni ed è un noto cantautore italiano. Si trasferisce ancora bambino a Taranto insieme ai suoi genitori. Cresce nella città pugliese e sviluppa un grande amore per la musica, imparando a suonare il violino e la chitarra. Muove i suoi primi passi nel settore in Svezia, a Stoccolma, dove da la voce per un brano per una compilation lounge e collabora con due DJ, Sebastian Ingrosso e Steve Angello.

Nel 2007 si finanzia il suo primo EP, poi presentato al MEI di Faenza, a cui segue il suo primo singolo nel 2010, Ancora un brivido. Attira così l’attenzione degli addetti ai lavori, guadagnandosi l’occasione di incidere il suo primo album pochi anni dopo. Nel 2013 arriva infatti E forse sono pazzo, il disco che lo lancia verso la notorietà nazionale anche grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2014. Diodato fa parte delle Nuove Proposte e arriva secondo nella categoria con il brano Babilonia.

Negli anni successivi pubblica gli album A ritrovar bellezza e Così siamo diventati, e ottiene la vittoria agli MTV Awards nella categoria Best New Generation per il brano Se solo avessi un altro. Conquista inoltre il premio De André per la sua versione di Amore che vieni, amore che vai. Nel 2018 torna al Festival di Sanremo insieme a Roy Paci con il brano Adesso, che si piazza all’ottavo posto in classifica. Due anni dopo torna all’Ariston con Fai Rumore, stavolta assicurandosi la vittoria nell’edizione 2020, superando Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Nel 2023 esce il suo ultimo album, Così speciale, trainato dal singolo omonimo e da Se mi vuoi.

Vita privata: fidanzata, social

In passato Diodato è stato fidanzato con Levante, cantautrice e scrittrice siciliana che dedica proprio a lui il suo pezzo Antonio. I due restano insieme per due anni, dal 2017 al 2019, prima di decidere di prendere strade diverse. Ad oggi i motivi della rottura sono ancora ignoti, ma i due cantanti hanno mantenuto un buon rapporto. Recentemente Diodato ha ritrovato l’amore tra le braccia di un’altra artista, la cantautrice napoletana Greta Zuccoli, al suo fianco dall’estate del 2020. “Mi sono innamorato della tua voce la sera di un anno fa.” -ha scritto Diodato in un post sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 250mila follower– “Ascoltavo la radio, da solo, in macchina, tornando a casa, nella mia Taranto. Poi, la scorsa estate, ho avuto modo di capire che dietro quella voce c’era un’anima rara, un’artista vera”.