Lewis Capaldi, chi è il cantautore scozzese: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Lewis Capaldi, vita privata e carriera del cantautore scozzese

Nato a Glasgow il 7 ottobre 1996, Lewis Capaldi ha 27 anni ed è un celebre cantautore e polistrumentista scozzese di origini italiane. Suo padre e i suoi nonni, infatti, sono originari di Picinisco, piccolo comune in provincia di Frosinone. Fin da bambino appassionato di musica, comincia a suonare batteria e chitarra all’età di due anni. Fa le sue prime esperienze di fronte al pubblico in un pub quando ne ha appena nove. Fin da giovanissimo è concentrato al 100% sulla sua carriera musicale, un impegno che gli permette, nel 2017, di autoprodursi il suo primo EP, Bloom. Dal disco viene tratto il brano Bruises, che raggiunge in tempo record i 28 milioni di ascolti su Spotify, lanciandolo verso il successo internazionale.

Negli anni successivi Capaldi pubblica un successo dopo l’altro, diventando uno degli artisti più apprezzati della scena musicale britannica. Nel 2018 si riconferma con il singolo Grace, che ottiene due dischi di platino nel Regno Unito e un disco d’oro in Australia, Danimarca e Canada. Il brano che lancia definitivamente Capaldi a livello internazionale è Someone You Loved nel 2019, un trionfo di vendite in Europa, Asia ed America, vincitore di dischi di diamante in Brasile, Canada, Francia, Germania e Polonia e di otto dischi di platino nel Regno Unito. In carriera pubblica due album, Divinely Uninspired to a Hellish Extent e Broken by Desire to Be Heavenly Sent. È possibile seguire la carriera e la quotidianità di Capaldi attraverso il suo profilo Instagram, dove il cantautore ha accumulato oltre sette milioni e mezzo di follower.

Vita privata: fidanzata, malattia

Si sa molto poco circa la vita privata e sentimentale di Lewis Capaldi. Sebbene i giornali di gossip abbiano spesso ipotizzato una sua possibile relazione, non è noto al momento se ci sua una donna nella vita del cantautore. Per quanto riguarda il suo stato di salute, nel 2022 Capaldi ha ammesso di essere stato diagnosticato con una malattia neuropsichiatrica. Il cantante è infatti affetto dalla sindrome di Tourette, un disturbo caratterizzato da tic motori e sonori incontrollati che lo ha costretto a prendersi una pausa dal palco: “Speravo che tre settimane mi avrebbero sistemato. Ma la verità è che sto ancora imparando ad abituarmi all’impatto della Tourette e sabato è diventato ovvio che ho bisogno di passare molto più tempo a rimettere la mia salute fisica e mentale in ordine, così da poter continuare a fare ciò che amo ancora a lungo”.