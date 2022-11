Lady Gaga oggi: carriera, origini, compagno, film “A star is born”, successi

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una famosa pop star nata a New York: successi e carriera

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una cantante e attrice statunitense, considerata una pop star di fama mondiale.

Lady Gaga oggi

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una famosa pop star nata a New York il 28 marzo 1986. Cantante, compositrice, attrice e attivista statunitense, è un’artista conosciuta per i modi eccentrici che trae il proprio nome d’arte dal brano Radio Ga Ga dei Queen. Alta 1,55 m, è del segno zodiacale dell’Ariete e prima di diventare famosa, Lady Gaga suonava con piccoli gruppi musicali formati dal lei; i più importanti sono i Mackin Pulsifer e The Stefani Germanotta Band, con il quale la ragazza ha iniziato a muovere i primi passi sulla scena musicale americana.

Le origini italiane

Lady Gaga ha come padre Joseph Germanotta, imprenditore e ristoratore statunitense di origini siciliane (suo nonno era infatti emigrato da Naso per raggiungere gli Stati Uniti d’America nel 1908), mentre la madre, Cynthia Germanotta, è un’imprenditrice e filantropa statunitense di origini franco-canadesi.

Da “Bad Romance” a “A star is Born”

Il successo di Lady Gaga risale principalmente al 2009, quando con il singolo Bad Romance raggiunge un successo internazionale.. Il singolo scala le classifiche in 18 Paesi e vince due Grammy.

La popstar, da quel momento, ha brillato sempre di più e nel 2018 è stata coinvolta come attrice protagonista in A Star is Born, diretto da Bradley Cooper (sua co-star) e di cui l’artista ha curato la colonna sonora. La canzone portante, Shallow, ha conquistato l’Oscar nel 2019.

Ex fidanzati e compagno

Lady Gaga ha avuto nella sua carriera diversi fidanzati. Taylor Kinney è stato assieme a lei dal 2011 al 2016, mentre con Christian Carino ha avuto una relazione dal 2017 al 2019.

Sempre nel 2019 c’è stato un flirt con Dan Horton mentre attualmente è assieme a Michael Polansky con il quale ha iniziato dal 2020 una storia d’amore.